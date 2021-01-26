Eksi 35'leri yaşayan Göleliler; 2 kat yorganla uyuyor, 5 kat elbise giyiyor

ARDAHAN'ın Göle ilçesi, kış aylarında soğuk rekoru kırıyor. Mevsim boyunca hava sıcaklığının gece sıfırın altında 25-35 derece kadar düştüğü ilçede vatandaşlar çift kat yorganla uyuyor, 5 kat elbise giyiniyor.

Deniz seviyesinden 2 bin 100 metre yüksekte bulunan ve yaz aylarında yem yeşil bir renge bürünen Göle ilçesi, kış mevsiminde ayrı bir görüntü sergiliyor. İlçede hava sıcaklığı geceleri sıfırın altında 25 ila 35 derece arasında seyrediyor. Kaldırımlar, caddeler buzla kaplanırken, çatılarda uzun buz sarkıtları oluşuyor. Soğukla yaşamaya alışan ilçe halkı ise akşamları eve erken kapanıyor ve soba yakarak ısınıyor. Çift kat yorganla uyuyan Göleliler, dışarı çıktıklarında ise 5 kat elbise giyiniyor, ahırdaki hayvanlarını korumak içinde üzerine battaniye örtüyor.

Yılın 8 ayını kış mevsimiyle geçirdiklerini söyleyen Muharrem Öztürk, "Havalar gerçekten çok soğuk. Sıfırın altında 42'ye kadar düşüyor. Evde soba yandığı halde camla bir karış buz tutuyor. Bazı komşularımız hayvanlarının sırtına yorgan atıyor. Kısıtlama ve soğuk hava sebebiyle eve erken kapanıyoruz. Isınma derdine düştüğümüzden Koronavirüs'ü unutuyoruz. Hep iç içe yatıyoruz. Çok aşırı soğuklar var dedi.

İlçede yaşayan insanlar kadar sokak hayvanları da soğuktan olumsuz yönde etkileniyor. Soğuktan korunmak isteyen bir grup sokak köpeği Kaymakamlık binasına girişteki merdivenlere serilen halıfleksin üzerine sırayla uzandı. Binaya gelenler köpeklerin rahatsız olamaması için yanlardan yürüdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı