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Eksi 28 dereceyi gören Sivas buz kesti

İhlas Haber Ajansı, Demet Karakuş - Genel
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Eksi 28 dereceyi gören Sivas buz kesti Sivas'ta gece saatlerinde hava sıcaklığı eksi 28.2 derece olurken yaşanan dondurucu soğuk dünyanın en soğuk bölgesi Yakutistan'ı aratmadı Sivas'ta gece saatlerinde hava sıcaklığı eksi 28.2 derece olurken yaşanan dondurucu soğuk hayatı olumsuz etkiledi.

Eksi 28 dereceyi gören Sivas buz kesti

Sivas'ta gece saatlerinde hava sıcaklığı eksi 28.2 derece olurken yaşanan dondurucu soğuk dünyanın en soğuk bölgesi Yakutistan'ı aratmadı

SİVAS - Sivas'ta gece saatlerinde hava sıcaklığı eksi 28.2 derece olurken yaşanan dondurucu soğuk hayatı olumsuz etkiledi.

Sivas'ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Sibirya soğuklarının yaşandığı kentte termometreler sıfırın altında 18 dereceyi gösterirken hissedilen sıcaklık ise eksi 26 derece oldu. Kentte ırmaklar ve göller donarken vatandaşlarda buz gibi havada zor anlar yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre ise Türkiye genelinde en soğuk beşinci bölge eksi 28.2 derece ile Sivas'ın İmranlı ilçesi oldu. İlçede gece saatlerinde havaya atılan sıcak su yere buz damlacıkları olarak düştü. Dondurucu soğukların yaşandığı kent dünyanın en soğuk bölgesi olan Yakutistan'ı aratmadı.

Eksi 28 dereceyi gören Sivas buz kesti

Eksi 28 dereceyi gören Sivas buz kesti

Eksi 28 dereceyi gören Sivas buz kesti

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Demet Karakuş - Genel

Sivas, Genel, Haber

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