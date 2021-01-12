Ekrem Kızıltaş kimdir, kaç yaşında? Ekrem Kızıltaş hayatı ve biyografisi

EKREM KIZILTAŞ KİMDİR?

Ekrem Kızıltaş, 20 Eylül 1958 tarihinde Ordu'ya dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve liseyi Ordu'da okuduktan sonra, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni kazandı. Ekrem Kızıltaş İletişim Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, Çatı dergisinde yazı işleri müdürü olarak işe başladı.

1980 senesinde haftalık Sebil dergisinde yazı işleri müdürlüğü yapan Kızıltaş, 1980-81 yıllarında Yeni Devir gazetesinde sekreterlik yaptı.

Ardından Hikmet Yayınları'nda yayın müdürlüğü yaptı ve 1984'ten itibaren Milli Gazete'de yazı işleri müdürü olarak çalıştı.

Çalıştığı gazetelerde birçok inceleme-araştırma yazıları yayınlayan Ekrem Kızıltaş, aynı zamanda TV 5'de Haber Programları yaptı.

Ekrem Kızıltaş'ın, 2011 yılında kaleme aldığı ve Necmettin Erbakan'ın hayatını anlattığı "Herkesin Hocası Erbakan" isimli bir de kitabı bulunmaktadır.