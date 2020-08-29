Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş: Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs rakamları gerçek değil
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Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş: Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs rakamları gerçek değil

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Mansur Yavaş, Sağlık Bakanlığı'nın günlük açıkladığı Kovid-19 rakamlarının gerçekleri yansıtmadığını öne sürdü. İmamoğlu, "Şu anda neredeyse İstanbul eşittir Türkiye" açıklamasını yaparken, Yavaş ise "Sadece Ankara'da 563 kişi öldü" dedi.

29.08.2020 18:41 | Son Güncelleme: 29.08.2020 18:53

Türkiye'de 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreciyle birlikte koronavirüsü vakaları her geçen gün artarken Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan rakamların gerçekliği de tartışma konusu oldu. Türk Tabipleri Birliği başta olmak üzere birçok kuruluş tarafından sıklıkla gündeme getirilen bu iddia, bugün Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanları tarafından da dillendirildi.

"BİZDE SAYILAR VAR"

Türkiye'deki sayı kadar, İstanbul'da bulaşıcı hastalıktan ölenler olduğunu söylemesi halinde kıyamet kopacağını öne süren İmamoğlu, şunları kaydetti:

Bizde bu sayılar var. Bir dönem kamuya açıktı, e-devlet üzerinden görülebiliyordu. Bunlar kısıtlandı. Ama insanlar istatistikleri okuyabiliyorlar. Yani bir önceki sene ile bu sene arasındaki farkı okuyabiliyorlar. Şu anda neredeyse İstanbul eşittir Türkiye. Peki üstü ne olacak. Türkiye rakamları neredeyse Ankara'dakiler kadar, açıklanmıyor. Aynı şey İstanbul için geçerli.

"YENİ BİR TARTIŞMA AÇMIŞ OLACAĞIZ"

Dertlerinin tartışma açmak olmadığını, ancak bu konunun ele alınmasının şart olduğunu belirten Ekrem İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Şimdi yeniden tartışma açmış olacağız. Bizim derdimiz tartışma açmak değil ki. Bizim derdimiz şeffaflık. Ben görüyorum. Bu rakamları bunu bir kısım siyasilere verdik. Bunu konuşan siyasiler neredeyse hain ilan edildi. Ölüm raporunu paylaşmak işin vahametini tedbir boyutunu arttırır. O bakımdan söylüyorum, ne yazık ki şu anda İstanbul eşittir Türkiye.

"NEYİ GİZLİYORSUNUZ, TÜM VERİLER BELEDİYELERDE"

Bütün verilerin belediyelerde olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Neyi gizliyorsunuz. Tüm ölümleri kayıt alan kurumuz. Nakli yapan da biziz. Mezarlıklar Müdürlüğü bizde, ölümler bize geliyor. Bunun gizlisi saklısı olmaz" ifadelerini kullandı.

"ANKARA'DA 563 KİŞİ ÖLDÜ"

Açıklanan rakamların gerçekten uzak olduğunu iddia eden Yavaş, şunları kaydetti:

Ankara'da toplam 563 kişi öldü. Meclis'te bir araştırma komisyonu kurulsun. Adana, İstanbul, İzmir, Ankara belediye başkanlarından bir günlük rakamları istesinler. Sonra açıklanan rakamlara baksınlar. Rakamları az açıklamanın kime ne faydası var. Bence tam tersi olmalı. 30 vefat varsa 100 demeli. Yoksa vatandaşlarımız ne düğünden, ne sünnetten vazgeçer. Biraz ikna ile biraz korkutarak, biraz zorlamayla bu tedbilere ağırlık vermek zorundayız yoksa gerçekten altından kalkamayacağız.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş: Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs rakamları gerçek değil
Haber Yorumları (3)
3: Amaç belli Sağlık Bakanını itibarsızlaştırmak. Bakanda kendine gelen rapora istinaden paylaşıyor. Ölüm raporunda covid 19 yazıyor. Eğer öyleyse belediye belgeleri paylaşsınlar.
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FURKAN: Açıkçası devletin bu sayıları doğru verdiğini ben de düşünmüyorum. Ama böyle yapmalarını anlayabiliyorum. Çünkü hayat devam ediyor ve ekonomik anlamda sıkıntı çektiğimiz bu süreçte hayatın durması bize daha çok zarar verir.
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EMİN: soylemeyin cok net rakkamlar varsa aciklayin insanlar ona göre tedbirleri artirsin ortada muallakta kalmasin ortada kalan sozler kafa karisikligi cekingenlik yapiyor.....
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