Ekrem İmamoğlu, Süleyman Soylu'yla Adalar'daki elektrikli araçları görüşürken Cumhurbaşkanı aradı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hafta başında Ankara'ya giderek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalar'da elektrikli faytonlara izin verilmemesi konusunu görüşürken Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla arayarak sorunun çözüldüğü müjdesini verdi.

Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haber ine göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu elinde telefon "Sayın Cumhurbaşkanı konuşacak" diyerek herkesin duyması için diafonu açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'na kendisini çok mutlu eden müjdeyi verip, "Oldu bu iş, mesele çözüldü" dedi. İmamoğlu da telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı'na bu konuyla ilgilendiği için teşekkürlerini iletti. 10 dakika süren sohbet sonrasında karşılıklı iyi niyet dilekleriyle telefon kapatıldı.

NE OLMUŞTU?

Adalar'da ruam hastalığı nedeniyle faytonların İstanbul Valiliği tarafından yasaklanmasından sonra Adalar'daki ulaşım taleplerinin karşılanması amacıyla çalışma başlatılmıştı. İBB Meclisi, 16 Ocak 2020 tarihinde önemli bir karara imza atarak atlı faytonculuğunu kaldırdı. Toplu taşımacılıkta kullanılan atların her biri 4 bin lira, tescilli 277 fayton plakası ise 300 bin lira bedelle İBB tarafından satın alındı.

Ulaşımın elektrikli araçla yapılması kararlaştırılıp, tartışma yaratan turistik amaçlı 35 simgesel, faytondan da vazgeçildi.İstanbul'un ulaşımı konusunda geniş yetkilere sahip UKOME, Şubat ayında aldığı kararla, Adalar'ın bütün yollarını "Yaya Yolu" ilan etti. İBB Meclisi de şubat ayında aldığı kararla, ilçede elektrikli araçla taşımacılık işinin İETT tarafından yapılmasını oy birliğiyle onayladı.

Adalar'da kaldırılan atlı faytonların yerine kullanılmak üzere geçici olarak alınan 60 elektrikli aracın tanıtımı 19 Haziran günü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından Büyükada'da yapıldı. Ancak araçlar, Adalar Kaymakamlığı tarafından karayolları üzerinde hizmet veren araç olarak değerlendirildiği için hizmete başlayamadı.