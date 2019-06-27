Ekrem İmamoğlu'nun 2012 yılında attığı mesaj sosyal medyada gündem oldu!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yıllar önce attığı tweet sosyal medyayısalladı.

Ekrem İmamoğlu'nun henüz CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı iken attığı tweet sosyal medyada çok konuşuldu. Ekrem İmamoğlu 2012 yılında ilçe seçimleri öncesi Twitter hesabından yayınladığı mesajda, "Beylikdüzü'nde iktidar olmadan bize uyku yok. Bilin ki ardından İstanbul da, Türkiye'de iktidarız." ifadelerini kullanmıştı.

TAKİPÇİLERİNDEN DESTEK GELDİ

İmamoğlu'nun 2012 yılında attığı tweete takipçileri de sessiz kalmadı. İmamoğlu'nun takipçileri sosyal medya hesaplarından attıkları mesajlarla İmamoğlu'nun 2012 yılında attığı tweete destek verdi.