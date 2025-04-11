Ekrem İmamoğlu'nın davası saat kaçta başlayacak? SON DAKİKA!

Bu dava, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik açıklamalar sebebiyle açıldı. "Ekrem İmamoğlu davası ne zaman, saat kaçta?" sorusu 11 Nisan 2025 itibarıyla en çok aranan konular arasında yer alıyor. İşte dava saati, yer bilgisi ve gelişmeleriyle birlikte son dakika Ekrem İmamoğlu davası detayları…

EKREM İMAMOĞLU'NUN DAVASI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

?İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle açılan davanın ilk duruşması, 11 Nisan 2025 Cuma günü saat 10:00'da Silivri Açık Ceza Yerleşkesi 2 No'lu duruşma salonunda başlayacaktır.

Akın Gürlek

EKREM İMAMOĞLU NEDEN TUTUKLANDI?

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında kamuoyuna yaptığı açıklamalarda kullandığı ifadeler nedeniyle açılmıştı. İddianameye göre İmamoğlu, "kamu görevlisine hakaret" suçlamasıyla yargılanıyor.

Duruşma başlangıçta Çağlayan Adliyesi'nde yapılacaktı; ancak yoğun katılım ve güvenlik gerekçeleriyle Silivri Cezaevi yerleşkesine taşındı. Bu karar, duruşmaya olan kamuoyu ilgisinin yüksekliğini de ortaya koyuyor.

Aynı gün, Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla yargılandığı dosyanın dokuzuncu duruşması ise Büyükçekmece Adliyesi'nde görülecek. Bu nedenle İmamoğlu, 11 Nisan'da iki ayrı dava için yargı karşısına çıkacak.

AKIN GÜRLEK KİMDİR?

1982 yılında Nevşehir'de doğan Akın Gürlek, 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Hâkim olarak çeşitli il ve ilçelerde görev yapan Gürlek, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevini yürütmekteyken 01/06/2022 tarihinde Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atandı. Akın Gürlek, evli ve 1 çocuk babasıdır.