Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili samimi sözler: Beni seviyor biliyorum, ben de onu seviyorum

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tele1 yayınında Demokrasi Arenası programında gazeteci Uğur Dündar'ın sorularını yanıtladı.

"BEN DE ONU SEVİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İstanbul sevdam" sözlerine atıfta bulunan İBB Başkanı İmamoğlu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, "Ben seçildiğimde sevinmiştim. Bak seçimden önce ne güzel konuştuk, anlaştık. Yirmi dakika yerine bir saat yirmi dakika sohbet ettik. Niye konuşmuyoruz? Bir akıl tutulmuşluğu var. Biz gayet güzel Cumhurbaşkanı ile İstanbul'un sorunlarını çözeceğiz diye düşündüm. Cumhurbaşkanımızdan ben bunları duymak istemem. İstanbul'da Rize'de yine beni konuştular. Ukrayna'dan dönerken yine beni konuştular. Beni seviyor biliyorum. Ben de onu seviyorum" dedi.

"AYNI FARKLA KAZANMAK BENİ ÜZER"

Bir dahaki seçimde aynı farkla kazanmanın kendisinin üzeceğini belirten İBB Başkanı, "Aynı farkla kazanmak beni üzer. Ben onun çok daha üstünde oy alacağımızı görüyorum. Bugün İstanbul'da genç nüfusun büyük bir umutla bize nasıl sarıldığını yaşıyorum. Memleketin unutturulmak istenen bir sorun var o da ekonomi. Bunu unutturma çabası içinde Ekrem aşağı Ekrem yukarı." ifadelerini kullandı.