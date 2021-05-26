Ekrem İmamoğlu kimdir? Ekrem İmamoğlu kaç yaşında, aslen nerelidir? İşte Ekrem İmamoğlu'nun biyografisi...
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Ekrem İmamoğlu kimdir? Ekrem İmamoğlu kaç yaşında, aslen nerelidir? İşte Ekrem İmamoğlu'nun biyografisi...

Ekrem İmamoğlu kimdir? Ekrem İmamoğlu kaç yaşında, aslen nerelidir? İşte Ekrem İmamoğlu'nun biyografisi...
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapan Ekrem İmamoğlu, 2014-2019 yılları arasında Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak görev yaptı. Son dönemde birçok kişinin hakkında internetten arama yaptığı Ekrem İmamoğlu kimdir? Ekrem İmamoğlu kaç yaşında, aslen nerelidir?

Ekrem İmamoğlu, 2002'de Trabzonspor'un yönetiminde yer aldı. 2004 Türkiye yerel seçimlerinde CHP'den Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'na aday olması için kendisine yapılan teklifi Trabzonspor'daki yöneticiliği gerekçesiyle reddeden İmamoğlu, Ekim 2008'de CHP üyesi olduktan sonra, 2009 Türkiye yerel seçimlerinde Beylikdüzü belediye başkanlığı için aday adayı oldu fakat partisi tarafından aday gösterilmedi. Ekrem İmamoğlu hakkındaki detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

EKREM İMAMOĞLU KİMDİR?

1970'teTrabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Cevizli köyünde doğan Ekrem İmamoğlu İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Trabzon'da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünden mezun oldu.
1992'de inşaat ve taahhüt işleri yapan aile şirketlerinde iş hayatına başladı. Bu şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı'na kadar yükseldi.

Okul yıllarında amatör olarak futbol oynadı. Trabzonspor Futbol Kulübü'nde yöneticilik yaptı. Trabzonspor Basketbol Kulübü'nde de kurucu ve başkan yardımcılığı görevinde bulundu. Beylikdüzü ilçesinde spora katkı adına Beylikdüzüspor Kulubünde de görev aldı. Kulübün tesislerinin oluşmasında ve yapımında büyük katkılar sundu.

2008 yılında CHP'ye üye olduktan sonra 2009 Yerel Seçimlerinde Beylikdüzü Belediyesi için aday adayı oldu. 16.09.2009'da CHP MYK tarafından İlçe Başkanlığı'na atandı. 27.12.2009'da yapılan CHP Beylikdüzü İlçesi 1. Kongresinde seçilen ilk İlçe Başkanı oldu. 18.03.2012'de yapılan CHP Beylikdüzü İlçesi 2. Kongresinde yeniden ilçe başkanı seçildi. Bu süreçte 2010 Referandumu ve 2011 Genel Seçimleri'ni yönetti. 2014 Yerel Seçimleri'nde yerel yönetimi hedefleyen İmamoğlu, 15 Temmuz 2013 tarihinde dört yıldan beri yürüttüğü ilçe başkanlığı görevini sonlandırdı. 2014 CHP Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı olup kazanan Ekrem İmamoğlu, halen Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

Beylikdüzü'nün sosyal ve kültürel hayatında etkin olan Ekrem İmamoğlu başta Beylikdüzü Atatürkçü Düşünce Derneği, Beylikdüzü Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Kızılay ve Gürpınarspor Kulübü olmak üzere birçok sivil toplum örgütüne üyedir.

Evli ve 3 çocuk babası olan Ekrem İmamoğlu 23 yıldır Beylikdüzü'nde yaşıyor.

Ekrem İmamoğlu, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterildi. 23 Haziran 2019'daki yenileme seçiminde aldığı 4.741.885 oy ile en yakın rakibinin aldığı oydan 806.456 oy daha fazla alarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi ve 27 Haziran'da mazbatasını alarak görevine başladı.

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Ekrem İmamoğlu kimdir? Ekrem İmamoğlu kaç yaşında, aslen nerelidir? İşte Ekrem İmamoğlu'nun biyografisi... - Haberler
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