Ekrem İmamoğlu ile Turgay Güler Arasında Sert Tartışma!

Tvnet'te yayınlanan Sıradışı programında, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

İmamoğlu, programın başında saygın bir ortam olsun dileklerinde bulunarak, "Sorunun ne şekilde sorulacağı ya da dayanağı nedir? Vesaire gibi konularda karşı tarafın söz hakkı vardır cevap verir. İkna olmak zorunda değilsiniz sadece burada polemik üretilmesin sadece burada saygın bir ortam olsun. Bana bazen derler gideceğim yerden 'Soruları göndermemize gerek var mı?' Ben de tam tersine o benim motivasyonumu köreltiyor. Niye? Benim hayatımla ilgili talip olduğum görevimle ilgili bir eksiğim yok ki..Ya da şu da olabilir yeterli bir bilgim yoktur. Danışmanlarımla konuşmam gerekir size daha yeterli bilgi vereyim diye. O bakımdan lütfen kendinize rezevr koymayın…" diye konuştu.

TANSİYONU YÜKSELTEN SORU

Programın modaratörü Turgay Güler'in "Her ne kadar siz HDP ile ittifakımız yok deseniz de siz sokakta yürürken de size yöneltilen en büyük eleştirilerden biri bu. Gördüğümüz, duyduğumuz, yaşadığımız, şahit olduğumuz, tanık olduğumuz bir çok olay var ki HDP ile açık ittifaktasınız. HDP İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde niçin aday çıkarmadı sizce?" sorusu programda tansiyonu yükseltti.

İmamoğlu ve Turgay Güler arasındaki, tartışma program boyunca devam etti. Programda yaşananlar sosyal medyada gündem oldu.