Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken Topbaş paylaşımı: Ailemize başsağlığı dilerim
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Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken Topbaş paylaşımı: Ailemize başsağlığı dilerim

13.02.2021 16:27 | Son Güncelleme: 13.02.2021 17:04

Koronavirüs tedavisi gören ve 3 Ocak'ta diyalize bağlanan, Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 76 yaşında organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti. Twitter'dan başsağlığı mesajı paylaşan Ekrem İmamoğlu, "Yakınlarına, sevenlerine ve İBB ailemize başsağlığı dilerim" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya platformu Twitter üzerinden çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybeden Kadir Topbaş'ın ailesine ve sevenlerine başsağlığı mesajı paylaştı.

"SEVENLERİNE VE İBB AİLEMİZE BAŞSAĞLIĞI DİLERİM"

İmamoğlu, "Covid-19 tedavisi nedeniyle bir süredir yoğun bakımda olan, 13 yıl boyunca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak şehrimize önemli hizmetler sunan Kadir Topbaş'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Yakınlarına, sevenlerine ve İBB ailemize başsağlığı dilerim." dedi.

Ekrem İmamoğlu, hayatını kaybeden Kadir Topbaş için baş sağlığı mesajı paylaştı

"AİLESİNE VE SEVENLERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLERİM"

Mansur Yavaş ise, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin eski belediye başkanı Kadir Topbaş'ın hayatını kaybettiğini öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dilerim." dedi.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, hayatını kaybeden Kadir Topbaş için başsağlığı mesajı paylaştı
Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken Topbaş paylaşımı: Ailemize başsağlığı dilerim

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