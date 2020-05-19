Ekrem İmamoğlu, Hacıosman'daki Atatürk Kent Ormanı'nın açılışını yaptı
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Ekrem İmamoğlu, Hacıosman'daki Atatürk Kent Ormanı'nın açılışını yaptı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hacıosman'daki 12 kilometrelik yürüyüş parkuru ve üç göletin yer aldığı Atatürk Kent Ormanı'nın açılışını gerçekleştirdi. İmamoğlu, "Hacıosman'daki bu doğa harikası yer, artık vatandaşımızın çok rahatlıkla gelip, gündelik sporunu yapabileceği bir yer haline geldi" diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu, Hacıosman'daki Atatürk Kent Ormanı'nın açılışını yaptı
19.05.2020 15:16 | Son Güncelleme: 19.05.2020 16:02

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, salgın önlemleri nedeniyle Atatürk Kent Ormanı'nın açılışını kısıtlı katılımla gerçekleştirdi. Açılış etkinlikleri, Spor İstanbul'un İnstagram canlı yayınıyla başladı.

Alanda bulunan yaklaşık 20 sporcu, 30 saniye ara ile 10 grup halinde sembolik koşu gerçekleştirdi. Yarışın bitmesinin ardından alana gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ile İBB üst yönetimi eşlik etti.

Metro istasyonunun yakınında 1000 dönümlük bir alanı kaplayan Atatürk Kent Ormanı'nda 12 kilometrelik yürüyüş parkuru ve üç gölet yer alıyor.

Ekrem İmamoğlu, Hacıosman'daki Atatürk Kent Ormanı'nın açılışını yaptı

"BURAYI İSTANBULLULARA SERVİS ETMEKTEN GURUR DUYARIZ"

Açılış konuşmasını yürüyüş sırasında yapan İmamoğlu, şunları söyledi:

"Tümüyle bir etkinlik hazırlığımız vardı; fakat bu süreç her şeyi etkiliyor. Kısıtlılıkla çalıştık ama bayağı iyi bir noktaya geldik. Atatürk Kent Ormanı, Hacıosman'daki bu doğa harikası yer, artık vatandaşımızın çok rahatlıkla gelip, gündelik sporunu yapabileceği bir yer haline geldi. Arkadaşlarımız, tümüyle spor amaçlı, yürüyüş amaçlı, doğal halini asla bozmadan gördüğünüz şekliyle hazırlığını yaptılar. Zemin tercihlerimiz böyle. Çok keyifli bir alan. 3 göleti var. Farklı rotaları olacak. Yaklaşık, 12 kilometrelik bir yürüyüş parkurundan bahsediyoruz. 1000 dönümü aşkın bir alan, şehrin göbeğinde. Vatandaşımız şunu diyecek; 'Biz niye böyle bir yerden mahrum kaldık.' Artık bundan sonra vatandaşımıza ait. Şehrin göbeğinde, iki noktasında hem kuzeyinde hem güneyinde metro durağının olduğu çok keyifli bir nokta. Bugün burayı, İstanbullulara servis etmekten onur duyuyoruz."

Güncel Manşet

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