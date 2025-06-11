İmamoğlu, tutuklu olduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi duruşma salonunda hakim karşısına çıkacak. Peki, Ekrem İmamoğlu davası ne zaman, saat kaçta?

EKREM İMAMOĞLU DAVASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak'ta Saraçhane'deki basın toplantısındaki sözleri ile "yargı görevini yapan bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ettiği suçlamalarıyla yarın (12 Haziran), Silivri'deki Marmara Cezaevi duruşma salonunda hakim karşısına çıkacak.

Davanın ilk duruşması, saat 10:30'da Silivri'de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu kampüsündeki duruşma salonlarından birinde görülecek.

Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak'ta yaptığı basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Turpun büyüğü heybede" sözlerine yanıt vermişti. İmamoğlu, Erdoğan'a yönelik açıklamasında, "Sizde böyle maharetli bilirkişiler oldukça, siz de binlerce bilirkişi arasından nokta atış S. bilirkişisini bulan yargı mensupları oldukça, bir davanın öncesinde ya da sürecin ortasında heybenizde büyük turplar taşıdığınızı düşünebilirsiniz" ifadelerini kullanmıştı.