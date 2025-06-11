Ekrem İmamoğlu davası ne zaman, saat kaçta?

Ekrem İmamoğlu davası ne zaman, saat kaçta?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ekrem İmamoğlu hakkında bilirkişi S.B.'ye yönelik sözleri nedeniyle açılan davanın ilk duruşması yapılacak. Peki, Ekrem İmamoğlu davası ne zaman, saat kaçta?

İmamoğlu, tutuklu olduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi duruşma salonunda hakim karşısına çıkacak. Peki, Ekrem İmamoğlu davası ne zaman, saat kaçta?

EKREM İMAMOĞLU DAVASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak'ta Saraçhane'deki basın toplantısındaki sözleri ile "yargı görevini yapan bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ettiği suçlamalarıyla yarın (12 Haziran), Silivri'deki Marmara Cezaevi duruşma salonunda hakim karşısına çıkacak.

Davanın ilk duruşması, saat 10:30'da Silivri'de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu kampüsündeki duruşma salonlarından birinde görülecek.

Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak'ta yaptığı basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Turpun büyüğü heybede" sözlerine yanıt vermişti. İmamoğlu, Erdoğan'a yönelik açıklamasında, "Sizde böyle maharetli bilirkişiler oldukça, siz de binlerce bilirkişi arasından nokta atış S. bilirkişisini bulan yargı mensupları oldukça, bir davanın öncesinde ya da sürecin ortasında heybenizde büyük turplar taşıdığınızı düşünebilirsiniz" ifadelerini kullanmıştı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
ABD, Bağdat Büyükelçiliğini tahliye etme kararı aldı

Ordu alarmda! ABD, o ülkedeki büyükelçiliğini tahliye ediyor
Ferdi Zeyrek soruşturmasında 2 şüpheli serbest

Ferdi Zeyrek soruşturmasında gözaltına alınanlarla ilgili karar
Madleen gemisindeki Türk aktivist Şuayb Ordu yarın serbest bırakılıyor

İsrail'in alıkoyduğu gemideydi! Türk aktivistin akıbeti belli oldu
Meltem Miraloğlu: Aşk filmi çekeceğiz diyerek PKK kampına götürdüler

Meltem Miraloğlu: Aşk filmi çekeceğiz diyerek PKK kampına götürdüler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekrem İmamoğlu 'bilirkişi davası' duruşmasına katılmayacak

Yarın hakim karşısına çıkacaktı! İmamoğlu'ndan yeni karar
Danimarka parlamentosundan tarihi karar! ABD, Grönland'da askeri üs kuracak

Trump'ın göz diktiği ülkede ABD askeri üs kuracak
Tottenham'ın yıldızı Maddison Galatasaray formasını giydi, taraftarları heyecan bastı

Dünyaca ünlü isim Galatasaray formasını giydi taraftarı heyecan bastı
Elizabeth Hurley'den cesur kutlama! 60 yaşına çıplak girdi

Ünlü oyuncudan cesur kutlama! Yeni yaşına çıplak girdi
Dünyanın en iyi takımları belli oldu: Galatasaray ve Fenerbahçe arasında büyük çekişme

Dünyanın en iyi takımları belli oldu! Ezeli rakipler burada da yarıştı
Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Hız sınırı levhalarına düzenleme geliyor

Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Tepkiler üzerine harekete geçildi
Arda Turan gözünü Süper Lig'in yıldız kalecisine dikti

Gözünü Süper Lig'in yıldız kalecisine dikti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.