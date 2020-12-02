Ekrem İmamoğlu, canlı yayında suikast iddialarına ilişkin konuştu: Konuyla ilgili bir istihbarat notu var
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Ekrem İmamoğlu, canlı yayında suikast iddialarına ilişkin konuştu: Konuyla ilgili bir istihbarat notu var

02.12.2020 21:39 | Son Güncelleme: 02.12.2020 21:50
Ekrem İmamoğlu, canlı yayında suikast iddialarına ilişkin konuştu: Konuyla ilgili bir istihbarat notu var

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuk olduğu programda, kendisine yönelik suikast hazırlığı iddialarına ilişkin konuştu. Konuyla ilgili bir istihbarat notunun olduğunu dile getiren İmamoğlu, "Zaten bu tür olayları çok da gerekmedikçe benimle paylaşmıyor yönetici arkadaşlarım" dedi.

Bazı basın yayın organlarında, terör örgütü DEAŞ tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast düzenleneceği yönünde haberler yer almıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, söz konusu iddiaları yalanlarken, Ekrem İmamoğlu'ndan da açıklama geldi.

"BU TÜR OLAYLAR GEREKMEDİKÇE BENİMLE PAYLAŞILMIYOR"

Halk TV'de Şirin Payzın'ın sunduğu programa konuk olan İmamoğlu, "Normal yaşamımda benim bundan haberim yok, zaten bu tür olayları çok da gerekmedikçe benimle paylaşmıyor yönetici arkadaşlarım" ifadelerini kullandı.

"HAREKET ALANIMLA İLGİLİ TEDBİRLER ALINDI"

İmamoğlu şunları söyledi:

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"Bir istihbarat notu var, deniliyor ki, 'Evet böyle bir tehdit istihbaratı var, bununla ilgili gerekli tedbirleri alın'. Adı geçen terör örgütlerinin ismi veriliyor.

Baktım ki benim hareket alanımla ilgili tedbir alıyorlar. Bu konuda uyarılar sıklaşınca 'Ne oluyor arkadaşlar' dedim, böyle bir notun geldiğini emniyet tarafından, kendilerinin de bunu ekine koyarak valiliği bilgilendirme ve tedbir almak gerekiyorsa tedbir alma noktasında valiliğe bir yazı yazdıklarını bana anlattılar. Konu bizde bu kadar, konuyla ilgili başka hiçbir detay yok.

Çıkan haberlerde başka detaylar da var, bu bilgilerin muhatabı İçişleri Bakanlığı, emniyet güçlerimiz. Benim şu an aktarabileceğim şeyler bunlar"

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