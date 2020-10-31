"Çubuklu Gazeli" şairi kimdir?
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"Çubuklu Gazeli" şairi kimdir?

31.10.2020 23:21 | Son Güncelleme: 31.10.2020 23:27

Ekranların sevilen yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında "Çubuklu Gazeli" şairi kimdir sorusunun cevabı merak edildi Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster'de yayınlanan "Çubuklu Gazeli" şairi sorusunun cevabı merak edildi.

"Aheste çek kürekleri mehtap uyanmasın

Bir alem-i hayale dalan ab uyanmasın"

sözleriyle başlayan "Çubuklu Gazeli"nin şairi kimdir?

A Abdülhak Hamit Tarhan

B Yahya Kemal Beyatlı (Doğru Cevap)

C Halit Ziya Uşaklıgil

D Faruk Nafiz Çamlıbel

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