"Çubuklu Gazeli" şairi kimdir?

Ekranların sevilen yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında "Çubuklu Gazeli" şairi kimdir sorusunun cevabı merak edildi Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster'de yayınlanan "Çubuklu Gazeli" şairi sorusunun cevabı merak edildi.