Ekranların sevilen programı İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in efsaneleşen programı İbo Show'un yeni bölümünün konukları belli oldu. 12 Haziran'da ekrana gelen yeni bölümde İsmail Türüt, Grup Laçin, İntizar, Haktan ve Ömer Danış yer alacak.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, uzun sürenin ardından ekranların sevilen programı İbo Show'la yeniden ekrana dönmüştü. Geçtiğimiz bölüm Tatlıses'in birçok kez küslük yaşadığı Mahmut Tuncer'in konuk olarak yer alması, haftanın en çok konuşulanları arasına girdi. İbo Show'un merakla beklenen yeni bölüm konukları da belli oldu.

BİRBİRİNDEN ÖNEMLİ KONUKLAR

Programın bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümüne İsmail Türüt, Grup Laçin, İntizar, Haktan ve Ömer Danış konuk olacak. İbo Show 28. yeni bölümüyle 12 Haziran Cumartesi akşamı 20.00'de Star TV'de yayınlanacak.