Ekranların sevilen programı İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ekranların sevilen programı İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in efsaneleşen programı İbo Show'un yeni bölümünün konukları belli oldu. 12 Haziran'da ekrana gelen yeni bölümde İsmail Türüt, Grup Laçin, İntizar, Haktan ve Ömer Danış yer alacak.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, uzun sürenin ardından ekranların sevilen programı İbo Show'la yeniden ekrana dönmüştü. Geçtiğimiz bölüm Tatlıses'in birçok kez küslük yaşadığı Mahmut Tuncer'in konuk olarak yer alması, haftanın en çok konuşulanları arasına girdi. İbo Show'un merakla beklenen yeni bölüm konukları da belli oldu.

BİRBİRİNDEN ÖNEMLİ KONUKLAR

Programın bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümüne İsmail Türüt, Grup Laçin, İntizar, Haktan ve Ömer Danış konuk olacak. İbo Show 28. yeni bölümüyle 12 Haziran Cumartesi akşamı 20.00'de Star TV'de yayınlanacak.

Ekranların sevilen programı İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu
İbrahim Tatlıses, korona atlatan Aydın Aydın'a meleyerek mesaj gönderdi
İbrahim Tatlıses, korona atlatan Aydın Aydın'a meleyerek mesaj gönderdi
- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Veysel Eroğlu Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Tan Taşçı Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Okay Yokuşlu Burak Yılmaz Aziz Yıldırım Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ekranların sevilen programı İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 23:03:40. #1.15#

title