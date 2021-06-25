Ekranlara geri dönüyor

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Snob Magazin - Haberler | Magazin

Pandemi nedeniyle uzun bir süre uzak kaldığı setlere 'Kalp Yarası' adlı diziyle dönüş yapan oyuncu Şenay Gürler, önceki gün City's Nişantaşı'nda objektiflere takıldı

'Kalp Yarası' adlı diziyle setlere dönme heyecanını yaşayan oyuncu, muhabirlerin sorularını cevapladı. Dizi çekimleri nedeniyle Antakya-İstanbul arasında mekik dokuyan oyuncunun son hali görenleri bir hayli şaşırttı.

Spor yaparak fazla kilolarından kurtulan Gürler'in fit hali dikkat çekti.

KALP YARASI DİZİSİ KONUSU NE?

Zengin tarihi ve eşsiz kültürü ile medeniyetlerin buluşma noktası olan Hatay-Antakya'da geçen çarpıcı bir öyküyü ekranlara taşıyacak 'Kalp Yarası', Ferit ve Ayşe'nin imkansızlıklara göğüs geren aşk öyküsünü konu alacak. Dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

KALP YARASI OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin oyuncu kadrosunda Gökhan Alkan,Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper yer alıyor.

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Kaynak: Snob Magazin

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