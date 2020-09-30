Ekrana veda edecek olan Bay Yanlış'ın 2. final fragmanı yayınlandı! Özgür, Ezgi'ye evlilik teklifi ediyor
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Ekrana veda edecek olan Bay Yanlış'ın 2. final fragmanı yayınlandı! Özgür, Ezgi'ye evlilik teklifi ediyor

30.09.2020 08:12 | Son Güncelleme: 30.09.2020 08:51

Yaz dizisi olarak başlayan Bay Yanlış'ın final bölümünden 2. fragman yayınlandı. Ezgi'yle kampa giden Özgür, merakla beklenen evlilik teklifini ediyor. Dizisinin başrol oyuncusu Can Yaman da sosyal medya hesabından bir veda paylaşımı yaptı.

Başrollerini Can Yaman ve Özge Gürel'in paylaştığı Bay Yanlış dizisi cuma günü ekrana gelecek olan yeni bölümüyle final yapıyor. Yaz dizisi olarak FOX TV'de yayınlanmaya başlayan dizinin 2. final fragmanı da yayınlandı.

ÖZGÜR'DEN BEKLENEN TEKLİF

Cuma akşamı final yapacak olan dizinin 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni fragmanında, birlikte kamp yapan Özgür ile Ezgi'nin başına gelmeyen kalmazken, Özgür Ezgi'ye evlilik teklifi ediyor.

Ekrana veda edecek olan Bay Yanlış'ın 2. final fragmanı yayınlandı

VEDA PAYLAŞIMI YAPTI

Dizide Özgür karakterini oynayan yakışıklı oyuncu Can Yaman, sosyal medya hesabı Instagram'dan sette çekilen bir fotoğrafı yayınlayarak "Bay bay" notunu ekledi. Özge Gürel'den ise bir paylaşım gelmedi.

Ekrana veda edecek olan Bay Yanlış'ın 2. final fragmanı yayınlandı
Ekrana veda edecek olan Bay Yanlış'ın 2. final fragmanı yayınlandı! Özgür, Ezgi'ye evlilik teklifi ediyor
Ekrana veda edecek olan Bay Yanlış'ın 2. final fragmanı yayınlandı! Özgür, Ezgi'ye evlilik teklifi ediyor
Ekrana veda edecek olan Bay Yanlış'ın 2. final fragmanı yayınlandı! Özgür, Ezgi'ye evlilik teklifi ediyor
Haber Yorumları (4)
RACO: hadi güle güle saçma dizilerden kanalı izlemeyioruz belki adam gibi bişey yayınlanırda bakarız
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BURDURLU: KEŞKE BİTMESEYDİ GAYET BAŞARILI ROMANTİK KOMEDİYDİ CAN YAMAN SENİ DAHA AKSİYON PROJELERDEDE GÖRMEK İSTİYORUZ. . .
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İNSAF: Karar verin erkenci kuş mu bay yanlış mı?
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