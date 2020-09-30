Ekrana veda edecek olan Bay Yanlış'ın 2. final fragmanı yayınlandı! Özgür, Ezgi'ye evlilik teklifi ediyor
30.09.2020 08:12 | Son Güncelleme: 30.09.2020 08:51
Yaz dizisi olarak başlayan Bay Yanlış'ın final bölümünden 2. fragman yayınlandı. Ezgi'yle kampa giden Özgür, merakla beklenen evlilik teklifini ediyor. Dizisinin başrol oyuncusu Can Yaman da sosyal medya hesabından bir veda paylaşımı yaptı.
Başrollerini Can Yaman ve Özge Gürel'in paylaştığı Bay Yanlış dizisi cuma günü ekrana gelecek olan yeni bölümüyle final yapıyor. Yaz dizisi olarak FOX TV'de yayınlanmaya başlayan dizinin 2. final fragmanı da yayınlandı.
ÖZGÜR'DEN BEKLENEN TEKLİF
Cuma akşamı final yapacak olan dizinin 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni fragmanında, birlikte kamp yapan Özgür ile Ezgi'nin başına gelmeyen kalmazken, Özgür Ezgi'ye evlilik teklifi ediyor.
VEDA PAYLAŞIMI YAPTI
Dizide Özgür karakterini oynayan yakışıklı oyuncu Can Yaman, sosyal medya hesabı Instagram'dan sette çekilen bir fotoğrafı yayınlayarak "Bay bay" notunu ekledi. Özge Gürel'den ise bir paylaşım gelmedi.