Ekrana veda edecek olan Bay Yanlış'ın 2. final fragmanı yayınlandı! Özgür, Ezgi'ye evlilik teklifi ediyor

Yaz dizisi olarak başlayan Bay Yanlış'ın final bölümünden 2. fragman yayınlandı. Ezgi'yle kampa giden Özgür, merakla beklenen evlilik teklifini ediyor. Dizisinin başrol oyuncusu Can Yaman da sosyal medya hesabından bir veda paylaşımı yaptı.