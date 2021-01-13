EKPSS tercihleri ne zaman 2021? ÖSYM EKPSS tercih kılavuzu nasıl ve ne zaman yapılacak? EKPSS tercihleri nasıl yapılır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı. Engelli memur alımı bekleyen binlerce aday için 2.140 kadro alımı yapılacak. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman 2021? ÖSYM EKPSS tercih kılavuzu nasıl ve ne zaman yapılacak? EKPSS tercihleri nasıl yapılır? EKPSS/KURA ile tercih kılavuzu!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı. Engelli memur alımı bekleyen binlerce aday için 2.140 kadro alımı yapılacak. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman 2021? ÖSYM EKPSS tercih kılavuzu nasıl ve ne zaman yapılacak? EKPSS tercihleri nasıl yapılır? EKPSS/KURA ile tercih kılavuzu! İşte detaylar haberimizde...

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Bugün EKPSS (Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı) tercih kılavuzunu yayınlayan ÖSYM, tercihlerin 13- 19 tarihleri arasında tercih işlemlerinin yapılacağını duyurdu.

ÖSYM, Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı başvuru adayları, EKPSS tercihlerini EkTe belirtilen 2021-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'ye ait olan https://ais.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden aday TC kimlik numarası ve aday şifre işlemlerini girerek yapabilecek. EKPSS tercihleri için aday olan öğrenciler tercih işlemleri kılavuzunu inceledikten sonra işlemlerini yapabilirler.

EKPSS/KURA GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

İlan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara tercihlerin son günü itibarıyla sahip olmaları gerekmektedir:

1) Türk vatandaşı olmak (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28'inci maddesi gereğince Mavi Kart sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar bu kılavuzda yer alan kadrolara başvuramazlar.).

2) 18 yaşını tamamlamış olmak (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibariyle alınmış olması gerekmektedir.)

3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

4) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı 2 suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6'ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak. (Askerde bulunan adaylar tercih yapabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı veya bakaya durumda bulunan adayların tercihte bulunmamaları gerekmektedir.)

6) Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki; "Engelli: Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri,…ifade eder." hükmü gereğince en az %40 ve üzerinde çalışabilir engelli olmak.

7) Tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru ve atanma şartlarını taşımak.

EKPSS/KURA İLE ENGELLİ KAMU PERSONELİ YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

BAKAN ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK'TAN EKPSS AÇIKLAMASI

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Atama yapılacak 2.140 kadro için engellilerin tercih işlemleri bugün başlayacak" dedi.

Bakan Selçuk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacağını açıkladı.

Adaylar tercih işlemlerini; 13-19 Ocak 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 19 Ocak 2021 günü, saat 23.59'a kadar yapabilecek.

Bakan Selçuk, adayların, Tercih Kılavuzunda yer alan kadroları tercih edebilmeleri için, öğrenim düzeylerine göre 2018-EKPSS veya 2020-EKPSS'ye girmiş ya da 2018-Kura veya 2020-Kura ile yerleştirme için başvuru yapmış olması gerektiğini hatırlattı

Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM'nin internet adresinde (www.osym.gov.tr) yayımlanacak olan "Tercih Kılavuzu"na göre gerçekleştirebilecek.