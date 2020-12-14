EKPSS sınav sonuçları açıklandı mı? Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınav sonuçları sorgulama ekranı!
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EKPSS sınav sonuçları açıklandı mı? Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınav sonuçları sorgulama ekranı!

14.12.2020 11:56 | Son Güncelleme: 14.12.2020 12:00
EKPSS sınav sonuçları açıklandı mı? Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınav sonuçları sorgulama ekranı!

KPSS'nin açıklanmasının ardından EKPSS sınav sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Peki EKPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nerede açıklanacak? EKPSS sınav sonuçları sorgulama ekranı nasıl açılır? Tüm cevaplar haberimizde...

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı veya kısa adıyla EKPSS sonuçları önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Peki EKPSS ne zaman açıklanacak? Başvurular nasıl yapılıyor? EKPSS sınav sonuçları açıklandı mı? Günü belli mi?

EKPSS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre 17 Aralık 2020 tarihinde açıklanacaktır. Yani EKPSS sınav sonuçları 17 Aralık Perşembe günü açıklanması bekleniyor. Saati ise henüz kesin değil. Gün içerisinde açıklanması beklenmektedir.

EKPSS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

EKPSS sınav sonuçlarına ÖSYM'nin resmi web sitesinden bakabilirsiniz. "https://sonuc.osym.gov.tr/" adresinden sınav sonuçlarınızı sınavın açıklanacağı gün öğrenebilirsiniz.

EKPSS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDIĞI ZAMAN ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

EKPSS sınav sonuçları açıklandı mı? Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınav sonuçları sorgulama ekranı!

EKPSS NEDİR?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı veya kısa adıyla EKPSS, resmî gazetede yer alan "Özürlü" tanımı yerine "engelli" ibaresinin kullanılması hükmüne göre ; ÖSYM 2014 sınavlar takviminde ÖMSS tanımı yerine Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tanımı resmî olarak kullanılmıştır.

EKPSS TARİHÇESİ

Özürlü Memur Seçme Sınavı (ÖMSS), özürlü (engelli) statüsündeki lise ve üniversite mezunlarının atama amacıyla tabi tutulduğu sınav.

3 Ekim 2011 tarihli ve 28073 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, bu sınav ortaöğretim, ön lisans veya lisans diplomasına sahip olan özürlüler için eğitim durumları ve özür gruplarına göre hazırlanan sorularla ve sınava girecek kişilerin ulaşabilirlik şartları göz önüne alınarak yapılır. Belirtilen eğitim seviyesi dışında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 41 inci maddesine göre asgari eğitim şartını sağlayanlar, kura sistemiyle alınır.

Sınav veya kura sonucunda yerleştirme yapılacak olan kurum tarafından oluşturulan 5 kişilik bir komisyon kişinin fiziki engel durumunu, yapacağı işin fiziki gerekliklerine uygun olup olmadığı yönünden değerlendirir, sınavda yüksek puan almış olmak tek başına atama için hak sağlamaz.

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