Ekonomiye ilişkin yasa teklifi komisyonda kabul edildi

Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu'nda ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren 4 maddelik yasa teklifi kabul edildi.

Teklifte ilk imza sahibi olan AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, düzenlemenin ayrıntılarını paylaşarak, "4 maddeden oluşan teklifimizde Vergi Usul Kanunu'nda yaptığımız bir düzenlemeyle enflasyon düzeltmesi uygulamasını 31 Aralık 2023 tarihine kadar erteliyoruz. Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yaptığımız düzenlemeyle de finansal istikrarın desteklenmesi ve Türk lirası mevduat ile katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi amacıyla kurumlara belli şartlar dahilinde birtakım istisnalar getiriyoruz" dedi. Yapılan konuşmaların ardından, yasa teklifi görüşülerek kabul edildi.

Haber: Besti KARALAR/ANKARA,