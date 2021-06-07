Ekonomist Özgür Demirtaş'a ölüm tehdidi! Sosyal medya hesabından profilini ifşa etti
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Ekonomist Özgür Demirtaş'a ölüm tehdidi! Sosyal medya hesabından profilini ifşa etti

Ekonomist Özgür Demirtaş'a ölüm tehdidi! Sosyal medya hesabından profilini ifşa etti
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Ekonomist Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabı üzerinden "ölüm tehdidi" aldığını duyurdu. Tehdit eden kişinin profilini Twitter hesabından ifşa eden Demirtaş, "Emniyet güçleri isterse 3 günde bu ölüm tehdidi yapanı bulur. Siz de bulursunuz. Bu ülke bu 3-5 mafyavari tipten çok çok daha büyük" ifadelerini kullandı.

Çalışmaları dünyanın önde gelen akademik dergilerinde yayımlanan Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabı üzerinden "ölüm tehdidi" aldığını duyurdu.

"BU ÜLKE 3-5 MAFYAVARİ TİPTEN ÇOK ÇOK DAHA BÜYÜK"

Twitter üzerinden paylaşım yapan Demirtaş, ''Instagram Adı: 1992 BaharKahraman. Benim defterimi düzecekmiş. Solcu köpeğiymişim. Emniyet güçleri isterse 3 günde bu ölüm tehdidi yapanı bulur. Siz de bulursunuz. Bu ülke bu 3-5 mafyavari tipten çok çok daha büyük'' ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım;

Ekonomist Özgür Demirtaş'a ölüm tehdidi! Sosyal medya hesabından profilini ifşa etti
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