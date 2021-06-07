Ekonomist Özgür Demirtaş'a ölüm tehdidi! Sosyal medya hesabından profilini ifşa etti

Ekonomist Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabı üzerinden "ölüm tehdidi" aldığını duyurdu. Tehdit eden kişinin profilini Twitter hesabından ifşa eden Demirtaş, "Emniyet güçleri isterse 3 günde bu ölüm tehdidi yapanı bulur. Siz de bulursunuz. Bu ülke bu 3-5 mafyavari tipten çok çok daha büyük" ifadelerini kullandı.