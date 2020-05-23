Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı Hazım Körmükçü ile olaylı bir şekilde boşanan Hilal Özdemir, 2. Sayfa programına görüntülü olarak bağlanarak nafakası yatmadığı için aylardır ekonomik güçlükler çektiğini anlattı. Salgın nedeniyle işleri durdurulan Özdemir, canlı yayında gözyaşlarına da hakim olamadı.

Salgın nedeniyle işleri iptal olduğu için evinden dışarı çıkamayan müzisyen Hilal Özdemir, bugün Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına görüntülü olarak bağlandı. Ekonomik zorlukla yaşayan Özdemir, başına gelenleri anlatırken duygusal anlar yaşadı.

"KIZILAY'DAN YARDIM GELDİ"

2 çocuğuna bakan Özdemir, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Kızılay'a başvurdum, yardım geldi ama erzak 10 gün yetti. Evde hiçbir şey kalmamıştı, mahalle muhtarına başvurdum. Hayatın gerçeği bu. Sanatçı olmam rahat geçindiğim anlamına gelmiyor. Allah devletimizden razı olsun."

"KİRAMI ÖDEYEMİYORUM"

"Bu pandemi sürecinde çocuklarıma bakmaya çalışıyorum. Kiramı ödeyemiyorum. Ev sahibim haklı olarak ihbarname gönderdi. Bayrama erzak alarak girdim. Çocuklarımın babası ortada yok hiçbir şekilde. Bu çocuklar ağaç kabuğundan mı çıktılar? Neden aramıyor sormuyor. 5 aydır nafaka ödemiyor, ortada yok. Zaten ödediği zamanda burnumuzdan getiriyor. Özel hayatımla gündeme gelmeyi seven bir insan değilim. Ama karşı taraftan bu saygıyı görmedim. En azından çocuklarımın nafakasını ödeseydi meşgul etmezdim sizleri. Ben onurumla çocuklarımın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorum, ayakta durmaya çalışıyorum. Ben bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ediyorum."