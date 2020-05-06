Ekonomik sıkıntı yaşadığını söyleyen Serdar Ortaç'tan 'nafaka' açıklaması
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Ekonomik sıkıntı yaşadığını söyleyen Serdar Ortaç'tan 'nafaka' açıklaması

Ekonomik sıkıntı yaşadığını söyleyen Serdar Ortaç'tan 'nafaka' açıklaması
06.05.2020 15:13 | Son Güncelleme: 06.05.2020 15:13

Chloe Loughnan'dan geçtiğimiz yıl boşanan şarkıcı Serdar Ortaç, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Ortaç, muhabirlerin "Maddi durumunuz kötüleşti. Nafaka ödeyebiliyor musunuz?" sorusuna dikkat çekici bir yanıt verdi

Önceki gün Bebek'te görüntülenen Serdar Ortaç, muhabirlerle sohbet etti.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Serdar Ortaç, "Bisiklet sürdüm, yoruldum. Arabamı çağırdım şimdi. Canlı yayınlara devam ediyorum. Çok sıkıldım" ifadelerini kullandı.

"NAFAKA" AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz günlerde "Ödeme yapamıyorum" diyerek ekonomik sıkıntı çektiğini belirten Ortaç, muhabirlerin "Maddi durumunuz kötüleşti. Nafaka ödeyebiliyor musunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

Chloe, 'Ne zaman paran olursa, o zaman öde' dedi. Bana baskı yapmıyor ama biz daha ölmedik. Zaten nafakasını ödüyorum."

SERDAR ORTAÇ'TAN MERVE ŞENTÜRK AÇIKLAMASI

Öte yandan Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, bulduğu her fırsatta Miami'ye gider ve orada yaşayan arkadaşı Merve Şentürk'ün evinde kalırdı.

Merve Şentürk'ün eşi Ersun'un çılgın gece hayatına kendini kaptıran eşinden, Chloe Loughnan ile samimi arkadaşlığına mani olamadığı için boşandığı konuşuluyordu. Hatta Serdar Ortaç'ın, Chloe Loughnan'dan boşanma sebeplerinden birinin de bu durum olduğu iddia edilmişti.

Ortaç, çıkan haberler için, "Öyle bir şey yok. Chloe şimdi İrlanda'da" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Snob Magazin

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