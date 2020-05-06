Ekonomik sıkıntı yaşadığını söyleyen Serdar Ortaç'tan nafaka yorumu: Biz daha ölmedik
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Ekonomik sıkıntı yaşadığını söyleyen Serdar Ortaç'tan nafaka yorumu: Biz daha ölmedik

Ekonomik sıkıntı yaşadığını söyleyen Serdar Ortaç'tan nafaka yorumu: Biz daha ölmedik
06.05.2020 13:13 | Son Güncelleme: 06.05.2020 14:00

Geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında koronavirüs nedeniyle ekonomik güçlükler çektiği ve bu eski eşi Chloe Loughnan'a nafaka ödemekte dahi zorlandığını söyleyen Serdar Ortaç, yeni bir açıklama yaparak "Bana baskı yapmıyor ama biz daha ölmedik" dedi.

Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasıyla işleri duran Serdar Ortaç, katıldığı canlı yayında ekonomik olarak zor durumda olduğunu hatta geçtiğimiz sene boşandığı Chloe Loughnan'nın nafakasını bile ödemekte güçlük çektiğini söyledi. Önceki gün Bebek'te görüntülenen şarkıcı, nafaka hakkındaki sorulara cevap verdi.

"ÇOK SIKILDIM"

Habertürk'te yer alan habere göre: İstanbul Bebek'te bisiklet kullanırken görüntülenen Serdar Ortaç, kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla sohbet etti. Karantina sürecinden bahseden şarkıcı, Serdar Ortaç, "Bisiklet sürdüm, yoruldum. Arabamı çağırdım şimdi. Canlı yayınlara devam ediyorum. Çok sıkıldım" ifadelerini kullandı.

"CHLOE'NİN NAFAKASINI ÖDÜYORUM"

Geçtiğimiz günlerde "Ödeme yapamıyorum" diyerek ekonomik sıkıntı çektiğini belirten Ortaç, muhabirlerin "Maddi durumunuz kötüleşti. Nafaka ödeyebiliyor musunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Chloe, 'Ne zaman paran olursa, o zaman öde' dedi. Bana baskı yapmıyor ama biz daha ölmedik. Zaten nafakasını ödüyorum."

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