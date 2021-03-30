Ekonomik krizdeki Esed rejiminin muhaliflerin bölgesine ticari geçiş noktası açma girişimi başarısız oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ekonomik krizdeki Esed rejiminin muhaliflerin bölgesine ticari geçiş noktası açma girişimi başarısız oldu

Anadolu Ajansı / Mehmet Burak Karacaoğlu - Haberler | Güncel
Ekonomik krizdeki Esed rejiminin muhaliflerin bölgesine ticari geçiş noktası açma girişimi başarısız oldu

Suriye'de ekonomik krizle mücadele eden Beşşar Esed rejiminin, muhaliflerin kontrol ettiği İdlib ili ve Fırat Kalkanı Harekatı (FKH) bölgesinde ticari geçiş noktası oluşturma girişimleri sonuçsuz kaldı.

İngiliz mutasyonunda korkutan gelişme! Çocukları etkiliyor, kalp hastalıklarına sebep olacak
İngiliz mutasyonunda korkutan gelişme! Çocukları etkiliyor, kalp hastalıklarına sebep olacak
Terör örgütü DHKP/C'ye ağır darbe! Sözde Türkiye ve memur sorumluları İstanbul'da yakalandı
Terör örgütü DHKP/C'ye ağır darbe! Sözde Türkiye ve memur sorumluları İstanbul'da yakalandı

Suriye'de ekonomik krizle mücadele eden Beşşar Esed rejiminin, muhaliflerin kontrol ettiği İdlib ili ve Fırat Kalkanı Harekatı (FKH) bölgesinde ticari geçiş noktası oluşturma girişimleri sonuçsuz kaldı.

Esed rejimi halihazırda kötü durumdaki ekonomisini canlandırmak için ülkenin kuzeyinde muhaliflerin kontrol ettiği bölgeyle ticari faaliyetlerde bulunmak istiyor.

Rejim, bu kapsamda Rusya aracılığıyla, İdlib'in Serakib ilçesinde, Halep'in güney batı kırsalındaki Mizanaz köyü ile kuzeyindeki FKH bölgesinde ve Bab ilçesinde Ebu Zindeyin bölgesinde, halkın gidiş gelişleri ve ticari faaliyetler için geçiş noktaları açmak istedi.

Ancak halkın ve tüccarların, Esed rejiminin kontrol ettiği alanlara güvenlik kaygıları nedeniyle gitmek istememesi ve rejim güçlerinin zaman zaman muhaliflerin kontrolündeki topraklara saldırması nedeniyle geçiş noktaları kurulamadı.

Rusya'nın iddiaları

Rejim destekçisi Rusya da Esed rejimini ekonomik krizden çıkarmanın yollarından biri olarak gördüğü ticari geçiş noktaları için girişimlerini hızlandırdı.

Ancak Rusya Savunma Bakanlığı, taraflar arasında herhangi bir uzlaşmaya varılmadığı halde aksi yönde açıklamalar yaparak Türkiye ve muhalifler üzerinde baskı kurmaya çalışıyor.

Russia Today, Rusya Savunma Bakanlığına dayandırdığı 24 Mart tarihli haberinde, İdlib ve Halep'te 3 geçiş noktası açılması için Türk tarafı ile anlaşmaya varıldığını iddia etmişti.

Türk güvenlik kaynakları ise anlaşma sağlandığını teyit etmemişti. Kaynaklar, Şubat 2020'den itibaren Rusya'nın tek taraflı geçiş noktası açma öneri ve girişimlerinin bölge halkının protestoları ile kuzeydeki bölgelere yönelik hava ve kara saldırıları nedeniyle uygulamaya geçemediğini bildirmişti.

Rusya Savunma Bakanlığından dün akşam yapılan açıklamada, "Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetlerinin kontrolündeki topraklarda faaliyetlerini yoğunlaştıran terörist gruplar, çıkış koridorlarında vatandaşların çıkışını ve araçların hareketini engelliyor ve provokasyon için ateş ediyor." ifadeleri kullanılmıştı.

Açıklamada, 3 kontrol noktasında güvenlik sağlanana kadar geçişlerin durdurulacağı paylaşılmıştı.

AA'ya konuşan Türk yetkililer ise zaten açılmış ve işlemekte olan geçiş noktaları bulunmadığını anımsattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Burak Karacaoğlu

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Mahir Ünal Ali İhsan Su Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Merve Dizdar Bahar Candan Burcu Biricik
Spor Ali Koç Can Bartu Burak Yılmaz İsmail Kartal Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ekonomik krizdeki Esed rejiminin muhaliflerin bölgesine ticari geçiş noktası açma girişimi başarısız oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 13:07:02. #1.16#
title