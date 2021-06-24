Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ülkeleri, "temiz enerji" konusunda iş birliklerini geliştirecek

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Enerji Bakanları 4. Toplantısı'nda, üye ülkeler arasında petrol ve doğal gaz ürünlerinin taşınması, elektrik ağlarının oluşturulması ve temiz enerji konularında iş birliklerinin geliştirilmesini öngören bildiri imzalandı.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Enerji Bakanları 4. Toplantısı'nda, üye ülkeler arasında petrol ve doğal gaz ürünlerinin taşınması, elektrik ağlarının oluşturulması ve temiz enerji konularında iş birliklerinin geliştirilmesini öngören bildiri imzalandı.

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Afganistan, İran ve diğer üye ülkelerden bakan ve üst düzey yetkililer katıldı.

Toplantıda, Türkiye'yi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez temsil etti.

Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, toplantıda ev sahibi sıfatıyla yaptığı konuşmada, Azerbaycan'ın petrol ve doğal gaz hatlarıyla yapılan taşıma hacimleriyle ilgili bilgi verdi.

Bugüne kadar Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı ile Türkiye ve dünya piyasalarına 438 milyon tondan fazla Azerbaycan petrolü taşındığını bildiren Şahbazov, şöyle devam etti:

"Doğal gaz boru hatları ile Türkiye'ye 82 milyar metreküp doğal gaz ulaştırıldı. Son 3 yılda yaklaşık 20,7 milyon ton Türkmenistan menşeli ham petrol, geçen yıl 106 bin ton Kazakistan petrolü Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı ile dünya pazarına taşındı. Bu yıl TANAP ile Türk tüketicisine 2,5 milyar metreküp, TAP aracılığıyla Avrupalı ??tüketiciye 2,8 milyar metreküp doğal gaz ihraç edildi."

Bakü Bildirisi

Toplantının sonunda, EİT bünyesinde enerji iş birliğini güçlendirmek için "Bakü Bildirisi" kabul edildi.

Petrol ve doğal gaz ürünlerinin taşınması, elektrik ağlarının oluşturulması ve yeşil enerji konularında iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik maddelerin yer aldığı bildiride, Ermenistan işgalinden kurtarılan Azerbaycan topraklarında geniş yeşil enerji fırsatlarının bulunduğu, bu potansiyelin kullanılmasının iklimle mücadeleye olumlu etki sağlayacağı belirtildi.

Bildiride, Azerbaycan'ın "Yeşil Enerji Konsepti"ni desteklemeleri için EİT üyesi ülkelere ve ilgili uluslararası kuruluşlara çağrıda bulunuldu.

Toplantıda, EİT'nin 2030'a kadar "Enerji Stratejisi" ve "Eylem Planı" ile EİT'nin "Temiz Enerji Merkezi Tüzüğü" ve "Bölgesel Elektrik Piyasası Yol Haritası" da kabul edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov