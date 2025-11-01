Vali Orhan Tavlı, Bafra Organize Sanayi Bölgelerinde İncelemelerde Bulundu

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Bafra Tarıma Dayalı İhtisas (TDİ) Sera Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) ile Bafra Karma Osb'de faaliyet gösteren firmalarda incelemelerde bulundu.

Bafra TDİ Sera Osb'de yapımı devam eden bir seracılık firmasını gezen Vali Tavlı, üretim süreci ve planlanan yatırımlar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ardından Bafra Karma Osb'ye geçen Tavlı, büyük firmaların fason üretimini yaparak 250'nin üzerinde kişiyi istihdam eden işletmede incelemelerde bulundu.

Vali Tavlı ayrıca, kamu hastaneleri, veteriner klinikleri ve distribütörler aracılığıyla yurt içinde; yurt dışında ise 6 kıta ve 100'ün üzerinde ülkeye tıbbi alet ihracatı yapan firmayı da ziyaret etti. Firmanın üretim kapasitesi, ihracat ağı ve teknolojik altyapısı hakkında bilgi alan Tavlı, başarılarından dolayı firma yetkililerini tebrik etti.

Vali Tavlı, "Kuzeyin üretim merkezi haline gelen Samsun'da 2023 yılında 7 tane faal OSB vardı. Şu anda OSB sayısı 11'e ulaştı. Altyapı ve üstyapı çalışmaları eş zamanlı ilerlerken, birçok yatırımcımız fabrika kurulumlarını tamamladı, bir kısmı üretime geçti. Bu gelişmeler şehrimizde yüksek teknoloji ve katma değerli üretim altyapısını güçlendirirken, istihdam ve ihracat rakamlarımızı da daha yukarılara taşıyacaktır" dedi.

Geçen gün çıkan yangında zarar gören bir geri dönüşüm tesisine de uğrayan Vali Tavlı, firma sahipleri ve çalışanlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyaretlere; Bafra Kaymakamı Dr. Mustafa Altınpınar, Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdal Sefa Kocabaş, Bafra Karma OSB Müdürü İsmail Hakkı Koç ve Bafra TDİ Sera OSB Müdürü Hamit Bozer de katıldı. - SAMSUN