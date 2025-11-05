TSKB, Üniversite Öğrencilerine Sürdürülebilirlik Atölyesi Düzenledi

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), üniversite öğrencilerinin sürdürülebilirlik alanındaki farkındalığını artırmak amacıyla 13. Sürdürülebilirlik Atölyesi'ni düzenledi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 9 üniversitenin çevre mühendisliği, iktisat, işletme, endüstri mühendisliği, kimya ve kimya mühendisliği, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümlerinden 21 öğrenci, etkinlik kapsamında İstanbul'daki TSKB Genel Merkezine konuk oldu.

Öğrencilerin özel sektör uzmanlarıyla buluştuğu atölye kapsamında gerçekleştirilen vaka çalışmasıyla, öğrenciler kredi komitesi simülasyonu deneyimi yaşadı.

Söz konusu simülasyonda yer alan projeler, çevresel, sosyal ve finansal performans, iklim risklerine karşı dirençlilik, regülasyonlara uyum ve bankanın stratejik hedeflerine katkı gibi çok boyutlu kriterler üzerinden incelendi.

Öğrenciler, komite jürisini ikna etmek amacıyla farklı bakış açılarını tartışarak projelerini savundu. Bu yöntemle, öğrencilerin risk temelli bir bakış açısı geliştirmesinin ötesine geçilerek kredi değerlendirme süreçlerinde bütüncül bir yaklaşım benimsemesi hedeflendi.

Atölyede, TSKB İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Yönetimi Müdürü Çağla Eker Altınkulp, Kıdemli Danışman Ersin Türkmen ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Erdem Görgün jüri üyesi olarak yer aldı.

Etkinlik kapsamında öğrenciler, TSKB'nin "Geleceğe Ortak Ol" adlı dijital eğitim ve gelişim platformunda yer alan "Sürdürülebilirlik Gelişim Yolculuğu" sertifika programına da katıldı. Eğitim programını tamamlayan katılımcılar adına ormanlaşmaya ve biyoçeşitliliğe katkı için ulaşılması zor arazilere tohum topu atışı yapıldı.

"Öğrencilere yaratılabilecekleri somut etkiyi göstermeye çalışıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdür Yardımcısı Özlem Bağdatlı, Türkiye'de sürdürülebilirlik alanında öğrenciler için geliştirilen okuryazarlık programı TSKB Sürdürülebilirlik Atölyelerinin bu yıl 13'üncüsünü düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Her geçen gün farklı alanlarda karşılarına çıkmaya başlayan iklim kaynaklı risklerin azaltımı için çalışmanın, tüm dünya vatandaşlarının ortak sorumluluğu olduğunu aktaran Bağdatlı, bu bilincin erken yaşta kazanılması halinde daha çok fayda sağlanabilineceğine değindi.

Bağdatlı, "Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz atölyemizle öğrencilere temel bilgilerin yanı sıra iş dünyasından örneklerle yaratılabilecekleri somut etkiyi göstermeye çalışıyoruz. Sürdürülebilirliği çevresel ve ekonomik taraflarının yanında sosyal boyutuyla da ele aldığımız bu programın gençlere çok yönlü bir bakış kazandırdığına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.