Ticaret Bakanı Bolat'tan CHP'li Ocaklı'ya Tepki: 'İsrail ile Ticaret Yapılmadığını İspat Et'

Güncelleme:
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, CHP'li vekil Tahsin Ocaklı'nın Türkiye'nin İsrail ile ticaret yaptığı iddiasını sert bir dille reddetti. Bolat, Ocaklı'nın yalan söylediğini ve bu durumun Filistinlileri üzdüğünü belirtti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı'nın " Türkiye'nin İsrail ile ticaret yaptığı" iddiasına ilişkin, "Dünyada İsrail ile ticareti tamamen kapatan tek ülke olmamıza rağmen bile bile bu yalanı söyledi. Geçen yıl da Sayın Cumhurbaşkanımızın ismini zikretmeye çalışarak gemilerin gittiğine dair ithamda bulundu, o da düpedüz bir yalandı. Bir milletvekiline yakışmıyor, Filistinlileri üzüyor, İsrail'i sevindiriyorsunuz." dedi.

Ticaret Bakanlığının 2026 yılı bütçesine yönelik görüşme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda devam ediyor.

Görüşmeler sırasında CHP'li Ocaklı'nın "İsrail ile ticaret yapılıyor" iddiası üzerine tepki gösteren Bolat, şunları söyledi:

"Bunu bugün hiçbir milletvekilimiz muhalefet sıralarında dahi konuşmadılar ancak Tahsin Ocaklı milletvekilimiz, bile bile inanmadığı halde bu yalanı tekerrür etti." diye konuştu. Söz konusu iddiayı "reddettiğini" ifade eden Bolat, şunları söyledi:

"Bugün Bakanlığımızda 24 bin 500 kişi çalışıyor. Bir kişiyi bulsun, ticaret yapıldığını ispat etsin. İsrail bize husumetle yaklaşıyor, düşmanlık ediyor. Filistinliler yaptığımız hizmetler ve onlara desteklerimiz için teşekkür ediyor. Dünyada İsrail ile ticareti tamamen kapatan tek ülke olmamıza rağmen bile bile bu yalanı söyledi. Geçen yıl da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ismini zikretmeye çalışarak gemilerin gittiğine dair ithamda bulundu, o da düpedüz bir yalandı. Bir milletvekiline yakışmıyor, Filistinlileri üzüyor, İsrail'i sevindiriyorsunuz. Yalan söylemek kişilik bozukluğudur."

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
