Siirt'te 203 Ton Kırmızı Mercimek Çiftçilere Dağıtıldı

Siirt'te Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından finanse edilen TAKE Projesi kapsamında, 15 bin dekarlık alanda üretilen 203 ton kırmızı mercimek, sertifikalı tohumlarla birlikte 588 çiftçiye dağıtıldı. Proje, gıda güvenliğine ve sürdürülebilir tarıma katkı sağlamayı amaçlıyor.

Siirt'te 13 milyon 333 bin 333 lira bütçeyle 15 bin dekarlık alanda üretilen 203 ton kırmızı mercimek 588 çiftçiye dağıtıldı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi" Kurtalan ilçesinde düzenlenen sertifikalı kırmızı mercimek dağıtım töreniyle gerçekleşti. Törende konuşan Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, bu projenin, sadece üreticiye sağlanan bir destek olmadığını, aynı zamanda ülkenin gıda güvenliğine, kırsal kalkınmaya ve sürdürülebilir tarım vizyonuna güçlü bir katkı sağladığını söyledi. Vali Kızılkaya, Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle yürütülen TAKE Projesi kapsamında merkez, Kurtalan, Baykan ve Eruh ilçelerinde toplam 15 bin dekar alanda üretim yapılmak üzere 203 ton sertifikalı kırmızı mercimek tohumunun çiftçilere dağıtılacağını belirtti. Vali Kızılkaya, "Toplam 13 milyon 333 bin 333 lira tutarındaki bu projenin yüzde 75'i Bakanlığımız hibesiyle, yüzde 25'i ise çiftçi katkısıyla hayata geçirilecektir. Bu tablo, devletimizin üreticisinin yanında olduğunu, tarımı stratejik bir sektör olarak gördüğünü bir kez daha göstermektedir. İçinde bulunduğumuz dönem, tarımsal üretim açısından kritik bir dönemdir. Küresel iklim değişikliği, azalan yağışlar ve artan kuraklık riski, tarımsal üretimin geleceğini doğrudan etkilemektedir. İşte bu noktada, kırmızı mercimek gibi kuraklığa dayanıklı, suyu daha verimli kullanan ürünlerin yaygınlaştırılması büyük önem taşımaktadır. Bu proje ile hedefimiz; kuraklığa dayanıklı çeşitlerin üretimini artırmak, sertifikalı tohum kullanımını yaygınlaştırmak, birim alandan alınan verimi yükseltmek ve üreticimizin gelir seviyesini daha da artırmaktır. Böylece sertifikalı tohumlar sayesinde hastalıklara dayanıklılık artacak, ürün kalitesi yükselecek, çiftçimizin emeği berekete dönüşecektir" dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şanverdi ise kırmızı mercimek üretimini geliştirme projesi kapsamında sertifikalı mercimek tohumlarını dağıtmak üzere bir araya geldiklerini söyledi. Şanverdi, "Mercimek yetiştiriciliği hem ekonomik hem de ekolojik açıdan ikimiz adına çok büyük bir önem taşımaktadır. Düşük gübre ihtiyacı kuraklığa dayanıklılığı ve nadas alanları da yetişebilmesi üretim maliyetlerimi azaltırken aynı zamanda batıl arazilerimizin kullanılmasını da sağlamaktadır. İlimiz mercimek üretiminde Türkiye genelinde 4'üncü sırada yer almaktadır. Ülkemizin mercimek ihtiyacının yaklaşık yüzde 7 buçuğunu karşılamaktadır" diye konuştu. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com
