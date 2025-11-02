Sarıgöl'de Üzümler Hasat Edildi, Koruma Örtüleri Toplanmaya Başladı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde hasadın tamamlandığı bağlarda üreticiler, temmuz ayında koruma amaçlı serilen örtüleri toplamaya başladı.

Türkiye'nin Sultaniye üzüm ambarı olarak bilinen Manisa'nın Sarıgöl Ovası'nda, hasadı tamamlanan bağlarda koruyucu örtülerin sökümüne başlandı.

Sarıgöl'de temmuz ayında üzümleri dolu, aşırı güneş ve yağış gibi olumsuz hava şartlarından korumak için serilen örtüler, hasadın tamamlandığı bağlarda üreticiler tarafından toplanmaya başladı.

Üzüm üreticisi Serhat Akkaya, verimli bir sezon geçirdiklerini belirterek, "2025 yılı üzüm hasadımızı gerçekleştirdik. Haziran ve temmuz aylarında örttüğümüz bağlarımızın örtüsünü kaldırıyoruz. Haziran ve temmuz ayarında bağlarımızı, yağmurdan, çiğden ve doludan korumak için örteriz. İnşallah bu örtüleri kaldırdıktan sonra örtülerimizi depolarda muhafaza ederek önümüzdeki sezon yeniden bağlarımızı korumak amaçlı örteceğiz." dedi.

Sarıgöl ve çevresindeki birçok bağda örtülerin altında tonlarca üzümün kesilmeyi beklediği ve hasadın ocak ayına kadar devam etmesi beklendiği kaydedildi. - MANİSA