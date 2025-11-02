Haberler

Sarıgöl'de Üzümler Hasat Edildi, Koruma Örtüleri Toplanmaya Başladı

Güncelleme:
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm hasadı tamamlandı. Üreticiler, dolu ve aşırı güneş gibi olumsuz hava şartlarından korumak için serilen örtüleri toplamaya başladı. Verimli bir sezon geçiren çiftçiler, 2025 yılı ürün hasadını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde hasadın tamamlandığı bağlarda üreticiler, temmuz ayında koruma amaçlı serilen örtüleri toplamaya başladı.

Türkiye'nin Sultaniye üzüm ambarı olarak bilinen Manisa'nın Sarıgöl Ovası'nda, hasadı tamamlanan bağlarda koruyucu örtülerin sökümüne başlandı.

Sarıgöl'de temmuz ayında üzümleri dolu, aşırı güneş ve yağış gibi olumsuz hava şartlarından korumak için serilen örtüler, hasadın tamamlandığı bağlarda üreticiler tarafından toplanmaya başladı.

Üzüm üreticisi Serhat Akkaya, verimli bir sezon geçirdiklerini belirterek, "2025 yılı üzüm hasadımızı gerçekleştirdik. Haziran ve temmuz aylarında örttüğümüz bağlarımızın örtüsünü kaldırıyoruz. Haziran ve temmuz ayarında bağlarımızı, yağmurdan, çiğden ve doludan korumak için örteriz. İnşallah bu örtüleri kaldırdıktan sonra örtülerimizi depolarda muhafaza ederek önümüzdeki sezon yeniden bağlarımızı korumak amaçlı örteceğiz." dedi.

Sarıgöl ve çevresindeki birçok bağda örtülerin altında tonlarca üzümün kesilmeyi beklediği ve hasadın ocak ayına kadar devam etmesi beklendiği kaydedildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
title
