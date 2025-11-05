Haberler

Şap Hastalığı, Bursa'daki Hayvancılığı Vurdu

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde süt sığırcılığı yapan Mustafa Arslan, şap hastalığı nedeniyle 8 buzağısını kaybettiğini ve 300 başlık sürüsünün büyük kısmını kaybettiğini belirtti. Arslan, yaşananların büyük bir yıkıma neden olduğunu ifade etti.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde süt sığırcılığı yapan Mustafa Arslan, 8 buzağısını şap hastalığı nedeniyle kaybettiklerini ifade etti.

Yenişehir'in Karaköy Mahallesi'nde süt sığırcılığı yapan Mustafa Arslan, 15 yıl önce 20 hayvanla başladığı hayvancılıkta bugün 300 başa ulaşırken, şap hastalığı yüzünden 10 günde tüm yatırımı heba oldu. Arslan, şap salgınına ilişkin "Deprem gibi oldu yıktı geçti" dedi. Mustafa Arslan, 260'ı sağmalık 300 hayvanı bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bunun 130'u kesime gitti. Geri kalanları da damızlık özelliğini yitirdi kesime gidecek. Bugün sağmalık sığır alsanız 200 bin lira ama biz 80 bine kesime gönderdik. Buzağı ölümleri oldu, yavru atmalar yaşandı. 8 buzağımızı şapa verdik. Biri 50 bin liradan sadece buzağı zararımız bile 400 bin lira."

"Yenilemeyi düşünseniz giden 100 hayvan yerine 40 baş alabiliyorsun"

Yaklaşık 15 yıl önce 20 hayvanla başladıkları hayvancılıkta tüm çiftliği kendi buzağılarını büyüterek genişlettiklerini anlatan Arslan, 300 hayvanın 80'er bin liradan kesime gideceğini belirterek, "Buzağı ölümleri, yavru atmalar derken zarar daha da fazla" diye konuştu.

Zararlarının çok büyük olduğuna dikkati çeken Arslan, "Tekrar sıfırdan başlayabilir miyiz bilmiyorum. 100 hayvanınız gidiyor yerine ancak 40 baş koyabiliyorsunuz. Resmen 10 günde, 15 yıl geriye gittik" diye konuştu. - BURSA

