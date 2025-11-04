N. Burak Seyrek, İş Portföy'e Yönetim Kurulu Başkanı Seçildi

Türkiye İş Bankası I. Genel Müdür Yardımcısı N. Burak Seyrek, Grup bünyesinde Bankanın iştiraki olan İş Portföy'e Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi.

Türkiye İş Bankası I. Genel Müdür Yardımcısı N. Burak Seyrek, Grup bünyesinde Bankanın iştiraki olan İş Portföy'e Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. Yapılan açıklamaya göre, kuruluşundan itibaren ülke ekonomisine bankacılık faaliyetlerinin yanı sıra yatırımcı kimliğiyle katkı sağlayan İş Bankası'nın önemli faaliyet alanları arasında sermaye piyasaları da yer alıyor. Banka tarafından 2000'de kurulan; yatırım fonları, emeklilik fonları, gayrimenkul ve girişim sermayesi fonlarıyla bireysel portföy yönetimi ve yatırım danışmanlığı hizmetleri sunan İş Portföy Yönetimi A.Ş.; 25 yılda 600 milyon dolarlık portföy büyüklüğünden 25 milyar dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Türkiye'nin çevre hassasiyetiyle yatırım yapan ilk çevre fonunu, çocukların geleceği için birikim yapmayı teşvik eden kumbara fonunu, cinsiyet eşitliğine dayalı ilk kadın fonunu hayata geçiren İş Portföy, komisyon gelirlerini TEMA, Türk Eğitim Vakfı ve Türkiye Tenis Federasyonu ile paylaşan, etki yatırımı ile sürdürülebilirliğin kesiştiği sosyal sorumluluk niteliğindeki fonları da sektöre kazandıran bir şirket.

1,2 trilyon TL'lik portföyü yönetiyor

Açıklamaya göre, elektrikli araçlar, siber güvenlik, dijital oyun ve teknoloji gibi alanlarda tematik fonlar sunan İş Portföy, girişim sermayesi ve gayrimenkul fonlarıyla da reel ekonomiye kaynak sağlıyor. Halihazırda 224'ün üzerinde fonu yöneten İş Portföy, Eylül 2025 itibarıyla 1,2 trilyon TL portföy büyüklüğüne ve yüzde 11,20 pazar payına sahip.

İleri teknoloji ve üretken yapay zekanın ekonominin hemen hemen tüm dinamiklerini derinden etkilediği, rekabet ortamını yeniden şekillendirdiği günümüzde İş Portföy de finansal teknolojilerden sürdürülebilir fon stratejilerine ve yapay zeka destekli yatırım danışmanlığına kadar pek çok alanda gerek yerli gerekse uluslararası yatırımcılara yönelik ürün çeşitliliğini artırarak Türkiye'nin yatırım potansiyelini dünyaya taşımayı hedefliyor.

İş Bankası'nda uzun yıllar üst düzey yöneticilik pozisyonlarında sorumluluklar üstlenen ve Ekim 2025 itibarıyla İş Bankası I. Genel Müdür Yardımcılığı görevinden ayrılan N. Burak Seyrek, Grup bazında stratejilerin İş Portföy ile koordine edilmesinde, Grubun sermaye piyasalarına ilişkin gelecek dönem hedeflerinin gerçekleştirilmesinde deneyimlerinden faydalanılmak üzere İş Portföy'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev aldı. - İSTANBUL