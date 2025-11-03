Haberler

Menteşe Ziraat Odası Başkanı Elma Üreticilerini Ziyaret Etti

Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ, kırsal Şenyayla Mahallesi'nde elma üreticilerini ziyaret ederek sorunlarını dinledi ve çözüm önerileri getirdi. 2026 Çiftçi Kayıt Sistemi başvurularını da yerinde aldıklarını belirtti.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ, kırsal Şenyayla Mahallesi'nde elma üreticilerini ziyaret etti. Başkan Baştuğ, oda çalışanlarıyla birlikte üreticilerin sorunlarını yerinde dinleyerek taleplerini not aldı.

Ziyaret kapsamında elma bahçelerini gezen Baştuğ, üreticilerle üretim süreci, maliyetler ve pazarlama konularında istişarelerde bulundu. Çiftçilerin karşılaştığı sorunları yerinde tespit ettiklerini belirten Baştuğ, çözüm odaklı çalışmaları sürdüreceklerini ifade etti.

"Üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ, Menteşe ilçesinin en uzak yerleşim birimlerinden olan kırsal Şenyayla Mahallesinde hem üreticileri ziyaret ettiğini, hem de 2026 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıt başvurularını aldıkları söyledi. Baştuğ, "Sahada dinlediğimiz her talep, çalışmalarımıza yön veriyor. Amacımız üreticilerimizin emeğini korumak, verimliliği artırmak ve tarımsal üretimi sürdürülebilir hale getirmek. Menteşe Ziraat Odası olarak yerinde çözüm odaklı çiftçimizin ayağına giderek hizmet veriyoruz. Şenyayla Mahallesi Menteşe ilçe merkezine en uzak yerleşim birimlerinden birisi. Çiftçimizin zaman ve iş kaybını önlemek amacıyla hizmeti ayaklarına götürmeyi tercih ediyoruz. Hem çiftçilerimizin yaşadıkları sorunları yerinde görme fırsatı buluyoruz, hem de basit çözümleri yerinde çözüyoruz. Bunlardan 2026 yılı ÇKS kayıt başvurularını odamıza gelmeden oda personelimiz ile birlikte geldiğimiz mahallemiz de aldık. Çiftçilerimizin yaşadığı sorunları raporlayarak Genel Merkezime ve ilgili kurumlar ile paylaşıyoruz. Üreten ve ülke ekonomisini ayakta tutan çiftçilerimize ayaklarına giderek hizmet üretmeye ve sorunlarını dinlemeye diğer kırsal mahallelerimizde de sürdüreceğiz" dedi. - MUĞLA

