Malatya'da Depremzedeler için Konteyner Üretimi Başladı

Malatya'da 6 Şubat 2023 depremlerinde evi yıkılan Mikail Ünsal, barınma ihtiyacını karşılamak için kendi konteyner üretimine başladı. İlk konteynere gelen talep üzerine seri üretime geçen Ünsal, 20 ilde faaliyet gösteriyor.

Malatya'da, 6 Şubat 2023 depremlerinde evi yıkılan Mikail Ünsal barınmak için konteyner arayışına girdi. Piyasada konteyner bulmanın zorluğu ve yüksek maliyetler nedeniyle kendi imkanlarıyla konteyner üretmeye karar veren Ünsal, ilk ürettiği konteynere talep gelince seri üretime geçti.

Malatya'da yaşayan Mikail Ünsal'ın 6 Şubat 2023 depremlerinde evi ve iş yeri yıkıldı. Deprem sonrası barınma sorununu çözmek için konteyner arayışına giren Ünsal, piyasada konteyner bulmanın zorluğu ve fiyatların yüksekliği nedeniyle kendi imkanlarıyla konteyner üretmeye karar verdi. Ünsal, ilk ürettiği konteynere talep gelince seri üretime geçti.

"Barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla kendi konteynerimizi üretince talep geldi"

Depremlerde hem evlerini hem iş yerlerini kaybettiklerini belirten Ünsan, "Barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla kendi konteynerimizi ürettik. Ürettiğimiz ilk konteynere çevremizden talep gelince ikinci üretim için ön sipariş aldık ve kısa sürede seri üretime geçtik" dedi.

"Malatya'da başladık, 20 ilde aktif şekilde faaliyet gösteriyoruz"

Malatya 3. Sanayi Bölgesi'nde üretim yaptıklarını belirten Ünsal, "İlk etapta Malatya'da başladığımız üretimimizi Elazığ, Adıyaman, Kahramanmaraş, Bingöl ve Sivas gibi çevre illere bayilikler vererek genişlettik. Şu anda yaklaşık 20 ilde aktif şekilde faaliyet gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Günlük üretim kapasitemiz 5 ile 10 konteyner arasında değişiyor"

Üretilen konteynerlerin iki ila üç iş günü içerisinde tamamlandığını kaydeden Ünsal, "Standart ölçülerimiz 7 metreye 3 metre olmak üzere 21 metrekare konteynerlerdir. Talebe göre 42, 84 ve 100 metrekareye kadar üretim yapabiliyoruz. Günlük üretim kapasitemiz 5 ile 10 konteyner arasında değişiyor aylık toplam üretimimiz ise 250-300 konteyneri buluyor" dedi

"Ortalama konteyner fiyatlarımız 70 bin TL'den başlıyor"

Fiyatlar hakkında da bilgi veren Ünsal, "Ortalama konteyner fiyatlarımız 70 bin TL'den başlıyor. Toplu alımlar kurumlar ve sivil toplum kuruluşları için özel kampanya ve indirimlerimiz mevcut. Yerli ve milli üretim anlayışıyla ülkemize katma değer sağlamak için çalışıyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
