Kastamonu'da Kuraklığa Rağmen Pancarda Rekor Hasat

Kastamonu'daki pancar üreticileri, sulama sistemlerinin yardımıyla kurak bir yaz mevsiminde bile dönüm başına 5 ton ürün elde etmeyi başardı. Üreticiler, topladıkları şeker pancarlarını Kastamonu Şeker Fabrikası'na teslim ediyor.

Kastamonu'da kuraklığa rağmen sulama sistemleri sayesinde üretim yapabilen pancar üreticileri, bir dönüm alandan 5 ton ürün elde etti.

Kastamonu'da pancar yetiştiren üreticiler hasada devam ediyor. Özel makinelerle hasat yapan üreticiler, tarladan topladıkları şeker pancarlarını Kastamonu Şeker Fabrikası'na teslim ediyor. Kastamonu'da en çok üretimin yapıldığı Taşköprü, Devrekani ve Seydiler ilçesinde hasada devam eden çiftçiler, yaz mevsiminin kurak geçmesine rağmen sulama sistemleri sayesinde dönüm başına artalama 5 ton ürün elde etti.

Ton başına kota tamamlama primi dahil 2 bin 975 lira olarak belirlenen şeker pancarı alım fiyatı ise şeker fabrikası tarafından 3 bin 100 lira olarak güncellendi.

"200 dekar alanda pancar üretimi yapıyoruz"

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde 200 dekar alanda pancar yetiştiren Cihan Hasanbaşoğlu, "Kastamonu'da 6 yıldır pancar üreticiliği yapıyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da pancarda hasat dönemi başladı. Söküyoruz kazasız belasız inşallah. Tüm üreticilerimize iyi kazançlı bir sezon diliyorum. Bereketli olsun" dedi.

Dönüm başına 5 ton civarında pancar hasat elde ettiklerini söyleyen Hasanbaşoğlu, daha fazla verim için çiftçilere eğitim verilmesi ve sulama problemlerinin önlenmesi gerektiğini kaydederek, "Üretim yapmasak olmuyor. Üretmezsek dışarı bağımlı hale geleceğiz. Onun için fiyat biraz daha iyi olmuş olsaydı daha iyi olurdu, üretim çoğalacaktı. O zaman 3 kişi ekiyordu, belki 6 kişi ekecekti. İki katı daha fazla ekim olacaktı. Bu ektiklerimizi belki de dışarı satardık, daha çok para kazanırdık, devlet olarak da kazanırdık. Allah bereket versin, rabbim bereket versin, emeklerimizi zayi etmesin" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
