Karaburun'da Furma Zeytini Hasadı Heyecanı
İzmir'in Karaburun ilçesinde, doğanın eşsiz iklim şartları sayesinde kendiliğinden olgunlaşan Furma Zeytini'nin hasadı başladı. Üretimi ve sağlıklı yemek kültürü ile dikkat çeken zeytin, bölgedeki köylerde ilgiyle karşılanıyor.

İzmir'in Karaburun ilçesinde, bölgenin iklim şartına bağlı olarak kendiliğinden olgunlaşan, ilçenin eşsiz lezzeti Furma Zeytini hasadı heyecanı yaşanıyor.

Karaburun, sadece turizmi ile değil her yıl sonbahar aylarında doğanın sunduğu eşsiz bir lezzet olan Furma Zeytini ile ilgi dikkat çekiyor. Özellikle Kösedere, Eğlenhoca ve İnecik köylerinde yoğun olarak yetişen bu zeytin türü, tüm Karaburun yarımadasında kendiliğinden olgunlaşmasıyla ilgi görüyor. Furma zeytininin oluşumu, gündüz sıcak, gece ise çiğ düşen Karaburun ikliminin doğal bir hediyesi olarak biliniyor. Bu özel şartlar sayesinde zeytin, dalında olgunlaşarak hiçbir işlem görmeden, taze haliyle tüketilebiliyor.

Bu yıl köylerde 250-300 TL arasında alıcı bulan Furma Zeytini, perakende satışta 400-450 TL civarında tüketiciyle buluşuyor. Doğallığı ve katkısız yapısı nedeniyle özellikle şeker ve tansiyon hastalarının tercih ettiği bu zeytin çeşidi, sağlıklı beslenmeye önem veren tüketicilerden büyük ilgi görüyor.

Karaburun'un geleneksel ürünlerinden biri haline gelen Furma Zeytini, hem yerel üreticiye kazanç sağlıyor hem de doğal gıdaya yönelen vatandaşlar için sofraların vazgeçilmezi olmayı sürdürüyor.

Öte yandan, bu sene ilçe genelinde yaklaşık 7-8 ton civarında rekolte bekleniyor. - İZMİR

