Giresun Ziraat Odası Başkanı TMO'yu Fındık Alım Fiyatını Güncellemeye Çağırdı

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 2025 yılı fındık alım fiyatının serbest piyasa koşullarının altında kaldığını ve bu durumun tekelci firmaların fiyatlar üzerinde baskı kurmasına zemin hazırladığını belirterek, TMO'nun alım fiyatını güncellemesi ya da kampanyayı sonlandırması çağrısında bulundu.

Son günlerde serbest piyasada fındık fiyatlarında düşüş gözlenirken, Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan yaşanan bu düşüşte TMO'nun belirlediği fiyatın etkili olduğunu savundu. Karan, TMO'nun 200 lira seviyesindeki alım fiyatının düşük fiyatla alım yapmak isteyen tekelci yapıların eline koz verdiğini kaydetti. Bu yıl fındık üretiminin zorlu şartlarda gerçekleştiğini dile getiren Karan, "Nisan ayında meydana gelen zirai don ve temmuzdaki aşırı sıcaklar ürün üzerinde zaten büyük zarara yol açtı. Rekolte beklentilerin çok altında kaldı. Bu da serbest piyasada fiyatları yukarı çekti. Ancak bu durumdan rahatsız olan tekelci yapılar, fiyatı baskılamak için TMO'nun düşük alım fiyatını referans gösteriyor" dedi. - GİRESUN