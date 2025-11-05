Haberler

Gaziantep Lahmacunu, AB'den Coğrafi İşaret Tescili Aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep lahmacunu, Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alarak Gaziantep'in gastronomi kültürünü taçlandırdı. Tescil ile birlikte şehirdeki tescilli ürün sayısı 5'e yükseldi.

Gaziantep lahmacunu, Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından 29 Ekim 2025'te yapılan toplantıda alınan karar gereği, Gaziantep lahmacununun Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) girişimleriyle AB'den coğrafi işaret tescili aldığı belirtildi.

Gaziantep baklavası, Araban sarımsağı, menengiç kahvesi ve fıstık ezmesinin önceki yıllarda AB tarafından tescillendiğinin hatırlatıldığı açıklamada, Gaziantep lahmacunuyla birlikte kentteki tescilli ürün sayısının 5'e yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Kemal Çeber, gastronomi kenti olmanın verdiği gururu taşıdıklarını ifade etti.

Çeber, "Gaziantep'in yemek kültürü, 500'den fazla yemek çeşidiyle zaten dillere destandır. Ben, önümüzdeki dönemde kentin her konuda olduğu gibi yemek çeşitliliği ve coğrafi işaretli ürünleriyle de adından daha fazla söz ettireceğine inanıyorum. AB tescil sürecinde emeği geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kararı büyük sevinçle karşıladıklarını belirtti.

Tescilin kültürel bir mirasın dünyaya tanıtımı anlamına geldiğini vurgulayan Akıncı, "Antep lahmacunu yalnızca Gazianteplilerin değil, ülkemizin de gurur kaynağıdır. Bu tescil, kökeni, üretim yöntemi ve kültürel bağlarıyla bir bütün olarak Gaziantep'e ait olduğunu tüm dünyaya tescil ettirmiştir. Her bir ustamızın emeği, her bir fırının kokusu artık Avrupa'da da Gaziantep adıyla anılacaktır." ifadesini kullandı.

Esnaf memnun

Kasap Oktay Yanç, yaklaşık 50 yıldır lahmacun içi hazırladığını belirterek, "Lahmacun öncelikle zırhla yapılır. Kıyma, sarımsak, domates, salça, biber ve maydanoz ile baharatlar zırhtan geçirilerek hazırlanır. Gaziantep'in yemeğidir. Tescillendi, çok memnun olduk. İnşallah ülkemiz için hayırlı olur." diye konuştu.

Fırın ustası Yunus Emre Yanç da tescilden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Lahmacunu hazırladıktan sonra odun ateşinde pişiriyoruz. Bu lezzeti tatmaları için Türkiye ve dünyanın dört bir yanından müşterilerimizi Gaziantep'e bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmralı çıkışına ilk yorum: Bütün taraflar dinlenmeli

Bahçeli'nin Öcalan çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıtsız kalamadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zohran Mamdani kimdir? New York'un ilk Müslüman belediye başkanının bilinmeyenleri

New York'un ilk Müslüman belediye başkanının bilinmeyenleri
Gülben Ergen ABD'de bornozuyla hamburgerciye gitti

Ünlü şarkıcı acıkınca bornozuyla hamburgerciye koştu
Eşinin mezarında toprağın üstüne yatarak hüngür hüngür ağladı

Acına saygı duyuyoruz ama bunu kayda alıp yayınlamak nedir
Annelik heyecanı yaşayan Başak Gümülcinelioğlu'ndan ilk paylaşım!

Annelik heyecanı yaşayan ünlü oyuncudan ilk paylaşım
Zohran Mamdani kimdir? New York'un ilk Müslüman belediye başkanının bilinmeyenleri

New York'un ilk Müslüman belediye başkanının bilinmeyenleri
Saatlerce gezip 3 adet bulabiliyorlar! Kiloyla değil gramla satılıyor

Saatlerce gezip 3 adet bulabiliyorlar! Kiloyla değil gramla satılıyor
Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Orkun Kökçü ve Sergen Yalçın PFDK'ya sevk edildi

Kırmızı kartların bedeli ağır oldu! Orkun ve Sergen'e büyük şok
Galatasaray maçı öncesi Amsterdam'da alarm

Galatasaray maçı öncesi Amsterdam'da alarm
Kim Kardashian'a soğuk duş: yeni dizisi yerden yere vuruldu

Kim Kardashian'a soğuk duş: Yerden yere vurdular
Ünlü Rus model, Türkiye'de kendisini en çok şaşırtan şeyi açıkladı

Ünlü Rus model, Türkiye'de kendisini en çok şaşırtan şeyi açıkladı
Yangında 5 çocuğu ölmüştü! Anneye neticeyi öngörmesi mümkün olmadığı için ceza verilmemiş

5 çocuğu yangında ölmüştü! İşte anneye ceza verilmemesinin gerekçesi
Şampiyonlar Ligi'nde gece yarısı Arda Güler krizi: Onu neden orada oynattın?

Şampiyonlar Ligi'nde gece yarısı Arda krizi: Onu neden orada oynattın?
Aydın'daki bağ evinde patlama! Dakikalar içinde küle döndü

Ali Koç'un evinde patlama! Dakikalar içinde küle döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.