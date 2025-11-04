Gabar'daki petrol keşfiyle bölgede büyük bir dönüşüm yaşanıyor

Gabar Dağı'ndaki petrol keşfiyle birlikte bölgede büyük bir dönüşüm yaşanıyor, ekonomik yaşam canlanırken sosyal hayat renkleniyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şırnak cazibe merkezi bir il haline geliyor.

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla terör tehdidinden arındırılan Gabar Dağı, bugün Türkiye'nin günlük bazda en çok üretim yapan petrol sahası haline geldi.

Gabar Dağı eteklerindeki Güleşli köyünde doğup büyüyen, 7 çocuk babası Nadir Bilik de bu dönüşümün canlı şahitlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Korucu olan ağabeyi 1991'de Gabar Dağı'nda şehit düşen ve 1994'te terör tehdidiyle köyünü terk eden Bilik, 35 yıl sonra aynı dağda petrol üretimi alanında çalışmaya başladı.

TPIC bünyesinde operasyon işçisi olarak görev yapan Bilik, ağabeyinin şehit olduğu dağlarda görev almaktan dolayı gururlu olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Şu an Gabar'da silah sesleri, çatışma sesleri değil, sondaj kulelerinin sesleri yükseliyor. Artık bu topraklarda korku yok. Üretim var, umut var. Güleşli'nin dar sokaklarında 10 yaşlarında oyunlar oynardık. Annem sabah bize süt kaynatır, ekmek pişirirdi. O kokuları, o günleri hiç unutamıyorum. 1991'de ben 7 yaşındayken korucu olan 25 yaşındaki ağabeyim İsmail şehit düştü. Ağabeyim, 7 jandarma ile köyümüzden Gabar'ın Yılantepe mevkisine operasyona çıktı. Pusuya düştüler, şehit oldu. Vücuduna 17 mermi isabet etmişti, dört çocuk babasıydı."

Terör nedeniyle zorunlu göç

Bilik, terörün yoğunlaşmasıyla birlikte her şeyin değiştiğini, Mayıs 1994'te köylerinden zorunlu olarak ayrıldıklarını anımsatarak, "Akşam yemeğinde sofrada oturuyorduk. Cami hoparlöründen bir ses geldi. Bu akşam köyü boşaltmazsanız, terör köyü yakıp yıkacak. Soframızı bıraktık. Gecenin karanlığında köyü boşalttık. Ağlama sesleri, bağırma sesleri. Ne zaman, nerede bize silah sıkacaklar korkusu. O korkuyu, o çektiğimiz sefaleti hiçbir zaman unutmuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bilik, ağabeyinin şehit düştüğü bölgede bugün sondaj kulelerinin yükseldiğini vurgulayarak, "Ağabeyim bu topraklar için canını feda etti. Şehit olduğu yerde, şimdi Naim Süleymanoğlu kulesi bulunuyor." diye konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da Nadir Bilik'in hayat hikayesine ilişkin sosyal medyadan bir video yayımlayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Terörsüz Türkiye' idealimizin en somut örneğidir Gabar. Bir zamanlar silah seslerinin yükseldiği dağlarda bugün üretimin sesi yankılanıyor. Ürettiğimiz her bir varil petrol, bağımsız Türkiye'nin gücünü simgeliyor. Terörün karanlığı değil, artık Gabar'da emeğin ve umudun ışığı parlıyor."