Fırat EDAŞ, Bingöl'de Kışa Hazırlık İçin Elektrik Altyapısını Güçlendiriyor

Zorlu kış şartlarına karşı hazırlıklarını sürdüren Fırat EDAŞ, Bingöl'de elektrik direklerini yenileyip hatları temizleyerek, vatandaşların kesintisiz enerjiye ulaşması için altyapısını güçlendirdi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde elektrik dağıtım hizmeti sunan Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (Fırat EDAŞ), yılın ilk 7 ayında Bingöl genelinde yürüttüğü planlı bakım ve onarım çalışmalarıyla enerji arzının sürekliliğini güvence altına aldı.

Yapılan açıklamaya göre, Bingöl'ün engebeli arazisinde ve sert kış koşullarında enerji sürekliliğini korumak için şirket, 38 planlı bakım projesi yürüttü. 120 milyon TL'lik bu kapsamlı programla altyapı yenilenerek şebeke dayanıklılığı artırıldı. Yılın ilk 7 ayında 850 planlı kesinti gerçekleştirilerek, 800 direk yenilendi. Planlı bakım faaliyetleri kapsamında ayrıca; enerji nakil hatlarına temas eden ağaçların budanması, kuş çarpılmalarını önleyici izolasyon ve kuşkonmaz montajları, altyapı dayanıklılığını artırmak amacıyla direklerin güçlendirilmesi ve hat iyileştirmeleri gibi birçok önleyici saha çalışması yapıldı.

Bununla birlikte kışa hazırlık kapsamında Bingöl ve çevre ilçelere enerji iletiminde kritik öneme sahip trafo binalarında toplamda 24 adet hücre değişimi tamamlanarak, yağış ve nem kaynaklı arızaların önüne geçilmesi sağlandı.

Bingöl'de 159 bini aşkın aboneye, 2 bin 136 trafo ve 7 bin 500 kilometreyi aşan enerji hattı ile hizmet veren Fırat EDAŞ, bölge genelinde yürüttüğü planlı bakım programlarıyla enerji sürekliliğini koruma, hizmet kalitesini artırma ve kış dönemine hazırlık çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.