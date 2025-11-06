Erzurum 2025 EİT Turizm Başkenti Etkinlikleri İçin Hazırlıklar Başladı

Ege Bölgesi Dernekler Birliği Federasyonu Genel Başkanı Zakir Salmanoğlu, Kemalpaşa Erzurumlular Dernek Başkanı Yavuz Ceylan, İzmir Şenyurtlar Dernek Başkanı Kenan Turan ve Federasyon Başkan Yardımcısı Yalçın Filiz, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Saim Özakalın'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, 28 Kasım 2025 Cuma günü İzmir'de gerçekleştirilecek olan, "Erzurum 2025 EİT Turizm Başkenti" etkinlikleri kapsamında düzenlenen Erzurum Tanıtım Günleri, Kültür ve Gastronomi Etkinliği hakkında bilgi verilerek, Başkan Özakalın etkinliğe davet edildi.

Görüşmede ayrıca, Erzurum'un ekonomik potansiyeli, tanıtım faaliyetleri ve İzmir'deki Erzurumlu hemşehrilerle iş birliğini güçlendirmeye yönelik konular ele alındı.

Ziyaretin sonunda Başkan Saim Özakalın, Federasyon Başkanı Zakir Salmanoğlu'na ETSO Tarih Kitabı hediye etti. - ERZURUM