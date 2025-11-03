Haberler

Erzincan'da Modern Sulama Projesi Tamamlanıyor
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen proje ile 4 bin 510 dekar tarım arazisinin modern sulama sistemine kavuşması hedefleniyor. Proje, bölgede üreticilere ek gelir ve tarımsal verim artışı sağlayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Erzincan Kemah Özdamar Regülatör Sulaması Projesi kapsamında 4 bin 510 dekar tarım arazisinin modern sulama sistemine kavuşturulması hedefleniyor.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, proje çalışmalarının yüzde 80 oranında tamamlandığını belirterek, "Erzincan Kemah Özdamar Regülatör Sulaması İnşaatı'nı 2025 yılı içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.

Balta, projenin tamamlanmasıyla bölgedeki üreticilerin modern sulama sistemlerinden yararlanacağını, böylece verimin artacağını ve sulama maliyetlerinin düşeceğini ifade etti.

Projenin hayata geçmesiyle Erzincanlı çiftçilerin yılda yaklaşık 56 milyon 375 bin lira ek gelir elde edeceğini kaydeden Balta, "Bu kazanç hem bölge ekonomisine hem de ülke tarımına önemli katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
