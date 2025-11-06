Haberler

Coca-Cola İçecek, Kazakistan'da Dördüncü Fabrikasını Kuruyor

Coca-Cola İçecek, Kazakistan'ın Aktöbe şehrinde dördüncü şişeleme fabrikasının inşası için Tarım Bakanlığı ile anlaşma imzaladı. Yeni fabrikanın inşası 2026 yılında başlayacak ve bölgeye istihdam katkısı sağlaması bekleniyor.

12 ülkede 36 şişeleme fabrikası ve 3 meyve işleme tesisiyle faaliyet gösteren Coca-Cola İçecek (CCI), Kazakistan'daki Almatı, Astana ve Çimkent fabrikalarının ardından, Aktöbe'de dördüncü şişeleme fabrikasının inşası için Kazakistan Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı ile çerçeve anlaşması imzaladı. Talepten önce yatırım ilkesi doğrultusunda Orta Asya'daki büyümesini sürdüren CCI, yeni fabrikanın inşasına 2026 yılında başlamayı planlıyor.

Anadolu Grubu'nun bir parçası olan Coca-Cola İçecek (CCI), Orta Asya ve Kafkasya'da uzun vadeli büyüme ve sürdürülebilir kalkınma vizyonu doğrultusundaki yatırımlarını sürdürüyor. Bölgenin en stratejik pazarlarından biri olan Kazakistan'da; 2024 yılında Çimkent'te hizmete giren üçüncü fabrikasının ardından CCI, Aktöbe şehrinde ülkedeki dördüncü şişeleme fabrikasını kurmak üzere Kazakistan Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı ile çerçeve anlaşması imzaladı.

Kazakistan'ın Aktöbe şehrinde kurulacak yeni fabrikanın inşasının 2026 yılında başlaması ve faaliyete geçtiği bölgede 120'den fazla kişiye doğrudan, yüzlerce kişiye dolaylı istihdam sağlaması öngörülüyor. Çevre dostu teknolojilerle donatılacak fabrika, uluslararası standartlardaki atık yönetimi uygulamalarıyla Kazakistan'ın sürdürülebilir sanayi ekosistemini güçlendirecek.

2024 yılında Çimkent'te açılan üçüncü fabrikalarının ardından bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde dördüncü fabrikanın çerçeve anlaşmasını imzalamaktan gurur duyduğunu belirten Coca-Cola İçecek CEO'su Karim Yahi, yapılan yeni yatırımın şirketin Orta Asya'daki stratejik konumunu daha da güçlendireceğini vurgulayarak şunları söyledi: "Çimkent fabrikamızla birlikte Kazakistan'daki yatırımlarımızın toplamı geçtiğimiz yıl 500 milyon dolara ulaştı. Genç ve dinamik nüfusu, büyüyen ekonomisi ve bölgesel rolüyle Kazakistan bizim için çok önemli bir pazar olmayı sürdürüyor. Aktöbe'de kurulacak yeni fabrikamız, CCI'ın bölgesel büyüme kararlılığının ve Kazakistan'a duyduğumuz güvenin somut bir göstergesi."

CCI'ın Kazakistan'daki sosyo-ekonomik katkıları ve şeffaf işleyişi, En İyi Vergi Mükellefi Ödülü, Paryz Cumhurbaşkanlık Ödülü, Kazakistan Uluslararası Yatırım Forumu (KGIR) Ödülü ve Sosyal Sorumluluk Devlet Ödülü gibi birçok prestijli ödül ve takdirle de onurlandırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
