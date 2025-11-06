Çavdarhisar'da Tohum Dağıtımı ve Ekim Çalışmaları Başladı
Verimde artış sağlamak, kaliteli üretimi teşvik etmek ve çiftçilere örnek uygulamalarla rehberlik etmek amacıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından demonstrasyon çalışmaları kapsamında üreticilere dağıtılan buğday ve tritikale tohumlarının tarla ekimleri gerçekleştirildi. - KÜTAHYA