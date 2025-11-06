Haberler

Çavdarhisar'da Tohum Dağıtımı ve Ekim Çalışmaları Başladı

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilere dağıtılan buğday ve tritikale tohumlarının ekimleri gerçekleştirildi. Çalışmaların amacı, verimi artırmak ve çiftçilere rehberlik etmek olarak belirlendi.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce demonstrasyon çalışmaları kapsamında üreticilere dağıtılan buğday ve tritikale tohumlarının ekiminin yapıldığı bildirildi.

Verimde artış sağlamak, kaliteli üretimi teşvik etmek ve çiftçilere örnek uygulamalarla rehberlik etmek amacıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından demonstrasyon çalışmaları kapsamında üreticilere dağıtılan buğday ve tritikale tohumlarının tarla ekimleri gerçekleştirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
