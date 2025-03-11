21 şubesine astığı pankartla tartışmalara noktayı koydu

Hatay merkezli baklava firması, müşteriler ile baklavacılar arasında sıklıkla tartışma konusu olan baklava kutusunun darasını alma tartışmaları üzerine 21 şubesine "Bu işletmede kutu darası alınmaktadır" yazan pankartlar astı.

"SADECE ALDIKLARI ÜRÜNÜN PARASINI ÖDÜYORLAR"

Firma yetkilisi Mehmet Gülen, "Kutu darası alıyoruz biz, müşterilerimiz sadece aldıkları ürünün parasını ödüyorlar ve kutunun ağırlığına para ödememelerini sağlıyoruz. Müşterilerimizden gelen talepler üzerine böyle bir karar aldık" dedi.

"BİR KİLO BAKLAVA KUTUSUNUN AĞIRLIĞI 100 GRAM"

Kilogram fiyatı 1000 lira baklavanın satış esnasında 100 gram ağırlığındaki kutuyla birlikte satıldığında kutuya 100 lira ödendiğini ifade eden Gülen, "Bir kiloluk baklava kutusunun ağırlığı ortalama 100 gram geliyor. 1000 liralık bir kilogram baklava alan müşterimiz ortalama 100 lira kutu parası ödemek durumunda kalıyordu. Firma olarak başlattığımız uygulamayla kutu darası alarak müşterimiz sadece aldığı baklavanın parasını ödüyor. Vatandaşların tepkileri olumlu. Allah razı olsun diyenler var, teşekkür edenler var. Yapmış olduğumuz uygulamanın doğru olduğunu söyleyenler var" ifadelerini kullandı.

"KİMSE KUL HAKKI YEMESİN"

Kutu darası almaya başlayan firmanın büyük bir yanlışa son verdiğini ifade eden Aydın Gezer, "Burada esnafım ben. Baklava satışlarında kutuların gramajlarının düşürülmesi, dara alınması çok güzel bir uygulama. Fiyat yüksek baklavalarda insanlar mağdur oluyor. Burada arkadaşlarımız çok güzel bir uygulama başlattı, tebrik ediyoruz. Fiyatı yüksek baklavalarda kutunun darasının alınmaması yüksek külfet ortaya çıkarıyor. Firmayı tebrik ediyorum, bütün firmalar bu arkadaşları örnek almasını istiyorum. Kimse kul hakkı yemesin" dedi.