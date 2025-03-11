Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı

İki CHP'li belediyeye terör soruşturması! Onlarca gözaltı var
SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma! Bugün bir ilk yaşanacak

8 maddelik anlaşmada çarpıcı detay! Tarihi adım bugün atılıyor
Ankara, SDG ile Suriye'nin anlaşmasına nasıl bakıyor? Sürpriz anlaşma kulisleri salladı

Ankara, SDG-Suriye anlaşmasına nasıl bakıyor?
Dehşete düşüren görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı

Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı

21 şubesine astığı pankartla tartışmalara noktayı koydu

21 şubesine astığı pankartla tartışmalara noktayı koydu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay merkezli bir baklava firması, 21 şubesine astığı pankartlarla kutu darası alarak baklava satışı yapmaya başladıklarını ifade etti. Bir kilogramlık baklava kutusunun ortalama 100 gram geldiğini belirten firma yetkilisi, "Müşteriden gelen talepler üzerine böyle bir karar aldık. Böylelikle müşterilerimiz sadece aldıkları ürünün parasını ödüyorlar. Kutuya para ödemiyorlar" dedi.

Hatay merkezli baklava firması, müşteriler ile baklavacılar arasında sıklıkla tartışma konusu olan baklava kutusunun darasını alma tartışmaları üzerine 21 şubesine "Bu işletmede kutu darası alınmaktadır" yazan pankartlar astı.

"SADECE ALDIKLARI ÜRÜNÜN PARASINI ÖDÜYORLAR"

Firma yetkilisi Mehmet Gülen, "Kutu darası alıyoruz biz, müşterilerimiz sadece aldıkları ürünün parasını ödüyorlar ve kutunun ağırlığına para ödememelerini sağlıyoruz. Müşterilerimizden gelen talepler üzerine böyle bir karar aldık" dedi.

"BİR KİLO BAKLAVA KUTUSUNUN AĞIRLIĞI 100 GRAM"

Kilogram fiyatı 1000 lira baklavanın satış esnasında 100 gram ağırlığındaki kutuyla birlikte satıldığında kutuya 100 lira ödendiğini ifade eden Gülen, "Bir kiloluk baklava kutusunun ağırlığı ortalama 100 gram geliyor. 1000 liralık bir kilogram baklava alan müşterimiz ortalama 100 lira kutu parası ödemek durumunda kalıyordu. Firma olarak başlattığımız uygulamayla kutu darası alarak müşterimiz sadece aldığı baklavanın parasını ödüyor. Vatandaşların tepkileri olumlu. Allah razı olsun diyenler var, teşekkür edenler var. Yapmış olduğumuz uygulamanın doğru olduğunu söyleyenler var" ifadelerini kullandı.

"KİMSE KUL HAKKI YEMESİN"

Kutu darası almaya başlayan firmanın büyük bir yanlışa son verdiğini ifade eden Aydın Gezer, "Burada esnafım ben. Baklava satışlarında kutuların gramajlarının düşürülmesi, dara alınması çok güzel bir uygulama. Fiyat yüksek baklavalarda insanlar mağdur oluyor. Burada arkadaşlarımız çok güzel bir uygulama başlattı, tebrik ediyoruz. Fiyatı yüksek baklavalarda kutunun darasının alınmaması yüksek külfet ortaya çıkarıyor. Firmayı tebrik ediyorum, bütün firmalar bu arkadaşları örnek almasını istiyorum. Kimse kul hakkı yemesin" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEYSEL KORKMAZ - Ekonomi
img

Böylesi hiç yaşanmadı! Rusya'nın açıkladığı rakam hayli vahim
img

Süper Lig devinden reddedemeyeceği bir teklif aldı
img

Uyurken 296 bin TL dolandırılan belediye personeli isyan etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu cesareti nereden alıyorlar? Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Görüntüyü izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Aldığı ürünün fiyatını öğrenince kasada bırakmak zorunda kaldı

Aldığı ürünün fiyatını öğrenince kasada bırakmak zorunda kaldı
Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı

Öz evladına yaptığı rezillik cezasız kalmadı
Kanal D iddialı dizinin fişini çekti! İşte final tarihi

Kanal D iddialı dizinin fişini çekti! İşte final tarihi
Eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tutuklandı

Devlet başkanı 7 bin polisin katıldığı operasyonla yakalandı
Nevşehir'de bir köyde iftar vakti evlerde yemek pişirmek yasaklandı

İftar vakti evlerde yemek pişirmek yasaklandı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.