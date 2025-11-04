Avrupa Borsalarında Karışık Seyir: Teknoloji Sektöründe Düşüşler

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü teknoloji sektöründe aşırı yüksek değerlemelere ilişkin endişelerle karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,30 azalarak 570,58 puana indi.

Avrupa'nın teknoloji şirketlerinin hisseleri ortalama yüzde 0,97 düşüşle kayıplara öncülük etti. Otomotiv ve yedek parçaları endeksi yüzde 0,43 gerilerken, banka hisseleri ortalama yüzde 0,10 değer kazandı. Petrol ve gaz şirketlerinin hisseleri de 0,45 düşüş gösterdi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,76 azalarak 23.949,11 puana inerken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,09 değer kazanarak 43.262 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,14 artarak 9.714,96 puana yükselirken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,52 düşerek 8.067,53 puana indi.

Geçen hafta, ABD ve Çin arasındaki ticaret anlaşmazlığında gevşeme işaretleri Avrupa pay piyasalarını desteklerken, bugün Avrupa borsalarında yatırımcıların belirsiz ekonomik görünümde şirketlerin yüksek değerlenmesi sonrası kar satışlarıyla düşüş görüldü.

Avrupa'da yatırımcılar özellikle ABD teknoloji sektöründe aşırı yüksek değerlemelerle ilgili endişelere odaklanırken, bu aşırı değerlendirme dünya çapındaki yatırımcıları daha temkinli hale getirmesi dikkati çekiyor.

Analistler, yatırımcıların ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz görünümü konusunda temkinli davrandığını belirterek, başta Asya piyasaları olmak üzere, yüksek değerlemeler ve olası bir düzeltmeyle ilgili uyarıların giderek daha yüksek sesle dile getirilmeye başlandığına dikkati çekiyor.

Altının ons fiyatı 4 bin doların altında

Küresel piyasalarda faiz indirimlerine ilişkin spekülasyonlar altın fiyatlarını da etkiledi. Altının ons fiyatı, pazartesi günü dalgalanmaların ardından bugün 3 bin 960 doların altına geriledi.

Ekim ortasında altının ons fiyatı 4 bin 381 dolara ulaşarak rekor kırmıştı. Rekordan sonra fiyat gerilemeye başlamıştı.

ABD'nin gevşek para politikası faiz getirmeyen altını daha cazip hale getirirken, fiyatın yükselmeye devam edip etmeyeceği de Fed tarafından şekilleniyor. Son iki faiz indiriminin ardından Fed yetkilileri, gelecek ay yılın son planlanan toplantısı için bir araya gelecek. Fed'in aralık ayında başka bir faiz indirimine gidip gitmeyeceği konusundaki belirsizlik ise devam ediyor.

Dolar endeksi 100 seviyesinin üzerine çıktı

Dolar endeksi, bugün Fed'in faiz indirim sürecine ilişkin belirsizliklerle ağustostan bu yana 100 seviyesinin üzerini gördü.

ABD dolarının avro, İsviçre frangı, Japon yeni, Kanada doları, İngiliz sterlini ve İsveç kronu karşısındaki değerini ölçmek için kullanılan dolar endeksi, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının ülke ekonomisinin gücünü kaybedeceğine dair endişeler ve Fed'e ilişkin faiz indirim beklentilerinin güçlenmesiyle yıl genelinde düşüş eğilimi görüldü.

Endeks, bu gelişmelerle eylül ayında 96,2 seviyesine kadar gerileyerek Şubat 2022'den bu yana en düşük seviyeyi test etmişti.

Dolar endeksi eylül ayından itibaren aylık bazda yükselmeye başladı. Bugün ise ağustos başından bu yana ilk kez 100'ü aştı. Endeks, TSİ 20,30 itibarıyla 0,30 artışla 100,17 seviyesinde bulunuyordu.

ABD'nin faiz indirimine ilişkin spekülasyonların azalmasıyla doların güçlenmesi sonucu avro/dolar paritesi 4 ayın en düşük seviyesi olan 1,15 doların altına geriledi. Avro/dolar paritesi TSİ 20.30 itibarıyla yüzde 0,27 değer kaybıyla 1,149 seviyelerinden işlem gördü.

Bitcoin fiyatı, 102 bin doların altına indi

Bitcoinin fiyatı, güçlenen dolar ve 1,3 milyar dolarlık kripto tasfiye dalgasının ardından 102 bin doların altına düştü.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 5,28 azalarak 3 trilyon 370 milyar dolara geriledi.

Piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük kripto para birimi olan bitcoinin fiyatı da son 24 saatte yüzde 5,60'dan fazla düşerek 102 bin doların altına indi.

TSİ 20.30 itibarıyla 101 bin 197 dolardan işlem gören bitcoinin haftalık değer kaybı ise yaklaşık yüzde 13 oldu.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan ethereumun fiyatı da yaklaşık yüzde 7 değer kaybederek 3 bin 390 dolar seviyesine geriledi.