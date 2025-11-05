Haberler

Antalya'da SYT Otel Ekipmanları Fuarı Açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Belek Turizm Merkezi'nde açılan SYT Otel Ekipmanları Fuarı, yaklaşık 70 firmanın katılımıyla gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, fuarın turizm sektörü ve ülke ekonomisi için önemli katkılarda bulunacağını ifade etti. Fuar, 7 Kasım'a kadar sürecek.

Antalya'da turizm sektörü paydaşlarını bir araya getiren SYT Otel Ekipmanları Fuarı açıldı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen fuarda, yaklaşık 70 firma ürünlerini sergiledi.

Fuarın açılışına katılan Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Daire Başkanı Sanem Arıkan, AA muhabirine, bu tür fuarların sektöre ve ülke ekonomisine önemli katkı sunduğunu söyledi.

Fuarda sektörün ihtiyaç duyduğu her alanda ürünün sergilendiğini dile getiren Arıkan, "Turizm alanında önemli bir buluşma noktası. İlgi çekici, etkileyici tasarım ürünleri var. Mutlaka tüm otel sektör temsilcilerinin gezmeleri gerekiyor." diye konuştu.

Arıkan, fuarda kadın girişimcilerin de aktif olduğunu görmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Sarı ise iş insanları olarak bu tür fuarları önemsediklerini belirtti.

Fuarın turizm sektörüne faydalı olacağını dile getiren Sarı, etkinliğin 2026 sezonu öncesi otel yönetimlerine güzel fikirler sunacağını ve uzun soluklu ticaretin oluşmasına katkı sunacağını anlattı.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş da turizmde marka olan Antalya'da böyle fuarların düzenlenmesinin doğru bir adım olduğunu belirtti.

Fuarda otel sektörünün ve turizmin altyapısının sergilendiğini ifade eden Taş, bu tür organizasyonların kent ve ülke ekonomisine de olumlu yansımaları olduğunu kaydetti.

"Fuarda ticaretin temelleri atılıyor"

Fuar Direktörü Hakan Arslan, fuar ile 2025 sezonu sonrası, gelecek yıla hazırlık çalışmaları kapsamında ürün, mal ve hizmet sağlayan tedarikçi firmaları, otel yönetimleriyle buluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Fuarı VIP konseptinde tasarladıklarını dile getiren Arslan, Türkiye'nin dört bir yanından özellikle 5 yıldızlı otellerin genel müdürleri, satın alma, yiyecek-içecek birim sorumluları gibi üst düzey yöneticileri fuarda ağırladıklarını belirtti.

Arslan, "Fuarda ticaretin temelleri atılıyor. Otel yönetimleri, firmalarla buluşuyor, ürünlerin yerinde inceliyor." dedi.

Fuar kapsamında İç Mimarlar Odası Antalya Şubesi işbirliğinde Otel Dizayn Projesi hazırladıklarını ifade eden Arslan, mimarların kendi tasarımlarını otel yöneticilerine sunduklarını kaydetti.

Fuar, 7 Kasım'a kadar açık kalacak.

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun - Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi soruldu: Yargı ne derse o olur

Ne diyeceği merak konusuydu! Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seçimi kazanan Zohran Mamdani: Trump beni izlediğini biliyorum, sesi aç

Seçimi kazanan Müslüman başkandan Trump'ın savurduğu tehdide yanıt
Kılıçdaroğlu'nun ofisi boşaltılırken arkadan duyulan ses olay oldu

Ofisi boşaltılırken arkadan duyulan ses olay oldu
Murat Ülker ve Rahmi Koç'un mütevazı akşam yemeği! Masadaki detay dikkatlerden kaçmadı

İki milyarderin mütevazı akşam yemeği! Masadaki detay dikkat çekti
2026 hac kuraları çekildi! Sonuçlar e-Devlet'ten açıklanacak

2 milyon kişinin beklediği kura çekildi! Sonuçlar e-Devlet'te
Seçimi kazanan Zohran Mamdani: Trump beni izlediğini biliyorum, sesi aç

Seçimi kazanan Müslüman başkandan Trump'ın savurduğu tehdide yanıt
Bomba gerçek ortaya çıktı! Fener taraftarı Mourinho'ya teşekkür ediyor

Bomba gerçek ortaya çıktı! Fener taraftarı Mourinho'ya teşekkür ediyor
Van'da çekildi, herkes bu kareyi paylaşıyor

Türkiye'de çekildi, herkes bu kareyi paylaşıyor
Derbiden günler sonra ortaya çıktı! Sadettin Saran ve yönetiminin taraftarla eğlendiği anlar

Derbiden günler sonra ortaya çıkan görüntü
Ahmet Çakar Ajax-Galatasaray maçının kaç kaç biteceğini tahmin etti

Ajax-Galatasaray maçının kaç kaç biteceğini tahmin etti
Sekiz yıl sonra geri dönen dizinin tanıtım fotoğrafı tartışma yarattı

Sekiz yıl sonra geri dönüyor! Tanıtım fotoğrafı tartışma yarattı
Müsavat Dervişoğlu'ndan sürpriz Selahattin Demirtaş çıkışı

Müsavat Dervişoğlu'ndan sürpriz Demirtaş çıkışı
Gülben Ergen ABD'de bornozuyla hamburgerciye gitti

Ünlü şarkıcı acıkınca bornozuyla hamburgerciye koştu
Fırında mide bulandıran görüntü: Dükkan sahibini 10 bin dolarlık teklif kurtaramadı

Dükkan sahibini 10 bin dolarlık teklif kurtaramadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.