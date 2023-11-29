Altıntaş'ta 532 üreticiye yüzde 50 hibeli 98 ton 550 kilo buğday tohumu dağıtıldı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) çerçevesinde 532 üreticiye yüzde 50 hibeli 98 ton 550 kilo buğday tohumu dağıtıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğündeki tohum dağıtım törenine Kaymakam Hüseyin Bozoğlan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Başan, İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Taşan, İlçe Müftüsü Muammer Borlu, İl Genel Meclisi Üyesi Zeki Öztürk ve Oğuz Süngü, protokol üyeleri ve çiftçiler katıldı.

Törende yaptığı konuşmada tarımın Altıntaş'ın vazgeçilmez öneme sahip ana kaynak olduğuna vurgu yapan Kaymakam Hüseyin Bozoğlan," Tarım ve Orman Bakanlığımız ekilebilir tüm arazileri üretime katmak için tüm imkanlarıyla seferber olmuştur. Bu seferberlik çerçevesinde sertifikalı tohum ile yerli ve milli çeşitlerin kullanımının arttırılması çalışmalarına da ağırlık verilmektedir" dedi.

"Üreten köylümüzün hep yanında olacağız"

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) çerçevesinde çiftçiye tohum desteği verildiğini belirten Kaymakam Bozoğlan, " Biz üreten çiftçimizin, köylümüzün hep yanında olacağız. Devletimiz, yerel yönetimimiz bu birlikteliği sürdüreceğiz. Altıntaş'ta daha fazla üretime katkı sağlayabilmek için çaba harcayacağız. Bu tohumların bereket getirmesini diliyorum. İnşallah 2024 yılında da rekolte anlamında 2023 yılını geçerek daha fazla rekolte elde ederiz" diye konuştu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Başan, TAKEP projesi çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığından üreticilerin müracaatlara göre yüzde 50 hibeli 5 bin dekar alana ekilmek üzere 98 ton 550 kilogram Eminbey cinsi makarnalık buğday tohumunun çiftçilere dağıtıldığını söyledi.

Başan, "Bu sayede ekilmeyen araziler de değerlendirilerek hem ülke ekonomisine hem de vatandaşlarımızın ekonomisine katkı sunacaktır. İlçemize ve üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi. - KÜTAHYA